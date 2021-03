Trient startet mit Speicheltests

Trient – In der Stadthalle in Trient ist am Donnerstag der Startschuss für Speicheltests gefallen. Dabei handelt es sich um eine Überprüfungsphase, die zwischen Sanitätsbetrieb und dem Obersten Gesundheitsinstitut in Rom abgesprochen wurde.

Bei der Teststraße wurde den Probanden vorgeschlagen, sich neben einem PCR-Test auch einem Speicheltest zu unterziehen. Logistische Unterstützung bot dabei das italienische Heer.

Im Rahmen der Überprüfung werden 1.000 zufällig ausgewählte Personen, die sich damit einverstanden erklären, zunächst einem PCR-Test unterzogen. Im Anschluss führen sie selbst einen Speicheltest durch. Beide Ergebnisse werden dann überprüft.

Gesundheitslandesrätin Stefania Segnana zeigt sich vom Projekt überzeugt. „Speicheltests sind weniger invasiv, doch ebenso treffsicher wie ein PCR-Test“, so die Landesrätin. Die Ausführung sei einfach und könne zur Einsparung von Ressourcen auf Ebene des Sanitätspersonals beitragen.

Die Speicheltests werden von einem Labor der Universität Trient im Stadtbezirk Mattarello ausgewertet.