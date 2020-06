Trulli: Eine italienische Besonderheit!

In Alberobello

Die Trulli sind eine italienische Besonderheit in Appulien, eine bauliche Spitzfindigkeit und Meisterleistung. Sie ziehen etliche Bewunderer in Alberobello an.

Bis in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden sie kaum beachtet, die kleinen Häuser namens “Trulli” mit den hohen runden Dächern in Apulien. Sie waren Häuser armer Leute, die auf dem Land lebten. Jetzt sind sie ein “Monumento nazionale” und gehören zum Welterbe der UNESCO.

Berechtigterweise sind sie eine Attraktion, denn was auf den ersten Blick nur niedlich erscheint, ist Ausdruck einer klug durchdachten Architektur von hoher Kunstfertigkeit: Ohne Mörtel wurden hohe Gewölbe aus Steinquadern geformt, die mykenischen Schatzhäusern ähneln.

Vielleicht bewundert ihr die Trulli selbst im heurigen Sommerurlaub? Das Meer Apuliens ist sehr schön und dort ebenfalls anzutreffen.

Schaut rein und erfahrt mehr: