Ungebildet: Brautpaar lässt Tortellini auf dem Boden liegen

Bacoli – Wenig Sinn für Bildung, Ordnung und Sauberkeit zeigte ein Brautpaar aus Bologna, das in Bacoli, einer Kleinstadt bei Neapel, den ewigen Bund fürs Leben geschlossen hatte.

Das Paar hatte für die Trauzeremonie die berühmte „Casina Vanvitelliana“ – ein malerisch gelegenes Jagdschlösschen der Bourbonen – ausgesucht. Das frisch getraute Ehepaar, das wie es die Tradition der Emilia will, beim Verlassen des Gebäudes anstatt mit Reis mit Tortellini beworfen wurde, „vergaß“ aber, nachher den Platz vor der „Casina Vanvitelliana“ zu säubern, sodass die Tortellini zum Ärger des Bürgermeisters und der Besucher des Museums auf dem Boden liegen blieben. Der Bürgermeister von Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, veröffentlichte die Missetat auf seiner Facebook-Seite und teilte dem Paar gleichzeitig mit, dass er den frisch vermählten Eheleuten ein saftiges Bußgeld nach Bologna nachschicken werde.

Die „Casina Vanvitelliana“ – ein Jagdschlösschen der Bourbonen – das bereits in der Vergangenheit berühmte Häupter wie Kaiser Franz Joseph Karl von Habsburg-Lothringen, Wolfgang Amadeus Mozart und Gioachino Rossini beherbergt hat – lockt jedes Jahr unzählige Besucher an und erfreut sich aufgrund seiner Schönheit und seiner malerischen Lage auf einem Inselchen im nur von einer Landzunge vom Meer getrennten Salzsee Lago Fusaro bei Brautpaaren größter Beliebtheit.

Buona vita ai civilissimi sposi bolognesi che, dopo aver celebrato il proprio matrimonio alla Casina Vanvitelliana,… Pubblicato da Josi Gerardo Della Ragione su Domenica 2 febbraio 2020

Ein heiratswilliges Paar aus Bologna machte da keine Ausnahme. Wie von der Gemeindeordnung vorgesehen, suchte es bei der Gemeinde von Bacoli um die Abhaltung der Trauzeremonie in der „Casina Vanvitelliana“ an, welche für den vorgesehenen Tag der Hochzeit auch prompt gewährt wurde. Bis zu jenem Moment, als das frisch getraute Paar die „Casina Vanvitelliana“ verließ, nahm die Trauung ihren ganz normalen Verlauf. Aber als das Brautpaar aus dem Gebäude trat, wurde es – wie es die Tradition der Emilia will – beim Verlassen des Gebäudes anstatt mit Reis mit Tortellini beworfen. Entgegen der Gemeindeordnung, die den Brautpaaren vorschreibt, nach der Zeremonie den Platz vor dem Eingang sauber zu hinterlassen, „vergaßen“ das Paar und die zur Hochzeit geladenen Gäste, die am Boden liegenden Tortellini wieder einzusammeln.

Dies sorgte beim Bürgermeister von Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, für großen Ärger. Er veröffentlichte die Missetat auf seiner Facebook-Seite, wo er in einem langen, bebilderten Eintrag dem Brautpaar vorwarf, eine Schweinerei hinterlassen zu haben. Im gleichen Post teilte er den frisch vermählten Eheleuten mit, dass er für diese Missetat das von der Gemeindesatzung vorgesehene Höchstmaß von Bußgeld anwenden und den Strafbescheid nach Bologna schicken werde.

Der Facebook-Eintrag des ersten Bürgers von Bacoli blieb nicht unbemerkt. Viele Leser und Kommentatoren stimmten dem Bürgermeister uneingeschränkt zu, wobei einige auch den Humor, der aus vielen Posts des Bürgermeisters herauszulesen ist, lobten. Die Umgebung historischer Baudenkmäler müsse respektiert und sauber gehalten werden, so der Tenor der Wortmeldungen. Zudem – so einige Nutzer – sei es generell moralisch bedenklich, wertvolle Lebensmittel auf den Boden zu werfen, nur um sie kurze Zeit später als Biomüll wieder einzusammeln.