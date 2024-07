Unglaublich: Wilde Schlägerei am Strand

Von: ka

Varcaturo – Ein bekanntes Strandbad des Lido di Varcaturo bei Neapel in Kampanien war Schauplatz einer wilden Schlägerei unter Frauen, die in ganz Italien für Aufsehen sorgt.

Letzten Informationen zufolge kamen die zwei Frauen am Vormittag ins Strandbad und forderten die Bademeister – die „Bagnini“ – dazu auf, ihnen vor der ersten Reihe zwei Sonnenliegen samt Schirm aufzustellen. Als die Bagnini dieses Ansinnen mit dem Hinweis ablehnten, dass dies die anderen Badegäste, die bereits am frühen Morgen gekommen waren und die erste Reihe der Strandliegen belegt hatten, stören würde, brach das Chaos aus.

Rissa tra donne in un noto lido di Varcaturo per un lettino sulla riva. Posted by Terra Nostra News on Sunday, July 14, 2024

Wutentbrannt gingen die beiden Frauen auf die Badegäste los, bei denen es sich ebenfalls fast ausnahmslos um Frauen handelte, woraufhin es auf dem Strand zu einer wüsten Schlägerei kam. Als die Bademeister und der Inhaber des Strandbads versuchten, die Frauen voneinander zu trennen und sie zu beruhigen, gerieten auch sie mitten in die wilde Prügelei, die sich zum Entsetzen der friedlich gebliebenen Badegäste vor den Augen der Kinder abspielte. Auch andere Badegäste, die eingriffen, um die Frauen, die aufeinander einprügelten und einander an den Haaren zogen, auseinanderzuziehen, teilten das Schicksal der Bagnini und wurden ebenfalls in die Massenschlägerei verwickelt.

„Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis wieder Ruhe einkehrte“, berichteten Augenzeugen, die die kluge Entscheidung trafen, sich nicht einzumischen.

Mehrere Strandgäste filmten die wilde Schlägerei, an der vor allem Frauen, aber auch ganze Familien teilnahmen. Es dauerte nicht lange, bis in den lokalen sozialen Netzwerken Videos der sich prügelnden Frauen auftauchten.

Zeugen der Prügelei wiesen den Regionalratsabgeordneten der Grün-Linken Allianz, Francesco Emilio Borrelli, auf die Videos im Netz hin.

„Wir stehen vor einem Fall blinder und unmotivierter Gewalt, vor der niemand gefeit ist. Am helllichten Tag und vor den Augen von Familien und Kindern prügelten Frauen aufeinander ein. Und das alles geschah nur wegen einer Sonnenliege am Meer. Wir befinden uns jenseits jeglicher Vorstellungskraft. Die anständigen Bürger sind es leid, die Arroganz und Selbstherrlichkeit von Menschen zu ertragen, die glauben, sie könnten in einem Strandbad oder auch sonst an jedem anderen Ort immer tun und lassen, was sie wollen. Diejenigen, die nicht in imstande sind, friedlich mit anderen zusammenzuleben, sollten vom Strand verbannt werden. Wir fordern, dass diese Frauen ausfindig gemacht und so schnell wie möglich zur Rechenschaft gezogen werden“, kommentiert Francesco Emilio Borrelli den Vorfall.

Zeugen zufolge war die Schlägerei wirklich „spektakulär“, aber da letzten Erkenntnissen zufolge keine Anzeigen erstattet wurden und es bei der handfesten Auseinandersetzung außer zu einigen Blessuren und ausgerissenen Haaren zu keinen schlimmen Verletzungen gekommen war, dürfte die Schlägerei selbst für die beiden Urheberinnen kaum weitere Folgen haben. Zudem soll niemand die Ordnungskräfte verständigt haben.

Vom „wilden Vormittag“ im Strandbad bleiben am Ende „nur“ mehr die vielen Videos übrig, die in ganz Italien für Aufsehen und Gelächter sorgen.