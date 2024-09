Unwetter im Anmarsch

Von: fra

Für den heutigen Sonntag sind für Nord- und Mittelitalien starke Niederschläge vorhergesehen, die, laut Warnungen des italienischen Zivilschutzes, auch Erdrutsche oder Muren auslösen können.

Für Südtirol und das Trentino werden keine größeren Einschränkungen oder Niederschlagsmengen erwartet.

Gleichzeitig wird ein vorübergehender Temperaturrückgang vorhergesagt. Damit ist es mit den sommerlichen Temperaturen wohl vorerst vorbei.

Das Tiefdruckgebiet erreicht zuerst die ligurische Küste. Dort rechnet der Zivilschutz mit den ersten größeren Niederschlagsmengen. Später dehnen sich die Niederschläge auch auf die Regionen Lombardei, Piemont und Venetien aus. Betroffen sind aber auch die zentralitalienischen Regionen der Toskana, Latium, Marken und Umbrien. Auch dort werden größere Niederschlagsmengen vorhergesagt.

Im Laufe des Tages verlagern sich die Niederschläge auf Nordostitalien. So ist auch mit größeren Regenfällen in der Emilia Romagna und in Friaul-Julisch Venetien zu rechnen. In neun Regionen gilt am heutigen Sonntag die Unwetterwarnstufe Orange.