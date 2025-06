Venedig bereitet sich auf Hochzeit von Jeff Bezos vor

Von: apa

Venedig fiebert der Hochzeit des Jahres entgegen, die zwischen dem 26. und dem 28. Juni stattfinden wird. Amazon-Gründer Jeff Bezos wird auf der Insel San Giorgio bei einer prunkvollen Zeremonie seiner Verlobten Lauren Sánchez das Ja-Wort geben. Inzwischen sind einige Details zu den Vorbereitungen durchgesickert. Etwa 80 Prozent der Speisen und Getränke, die den Gästen angeboten werden, stammen von Betrieben aus Venedig. Gegen die Promi-Hochzeit planen Aktivisten Proteste.

Die älteste Konditorei der Stadt, Rosa Salva, die seit 1876 ringförmiges, venezianisches Gebäck herstellt, wird die Süßigkeiten für die Hochzeitsgäste liefern. Antonio Rosa Salva, der die Konditorei in der sechsten Generation führt, bestätigte der lokalen Zeitung “Il Gazzettino”, dass er einen Auftrag für etwa 200 Geschenkpäckchen mit Süßigkeiten erhalten habe. Diese sollen an die Hochzeitsgäste, darunter Katy Perry, Oprah Winfrey, Mick Jagger und Ivanka Trump, verteilt werden.

Lokale Süßigkeiten für die Promi-Gäste

Die Päckchen sollen unter anderem die Butterkekse “Bussolà” enthalten, die lange Zeit ein Grundnahrungsmittel der Fischer waren, sowie die kleinen Zaletti-Kekse, die mit venezianischem Maismehl hergestellt und mit Rosinen und Zitronenschale verfeinert werden. Rosa Salva verteidigte die Promi-Hochzeit in der Lagunenstadt. “Solche Events bringen hochwertigen Tourismus nach Venedig. Ich sehe nicht, wie eine Veranstaltung mit 200 Personen Probleme verursachen sollte. Das ist verantwortungsvoller Tourismus. Es ist ein Prestige, dass ein Paar wie dieses, das überall auf der Welt heiraten könnte, sich für unsere Stadt entscheidet”, betonte der Konditor laut Medienangaben.

Das Designstudio Laguna B ist für sein mundgeblasenes Murano-Glas bekannt und wird von Kunden aus der Mode- und Designwelt geschätzt. Es erhielt den Auftrag, Geschenke für die Hochzeitsgäste zu liefern. Eine Vertraulichkeitsvereinbarung verbietet es, die genauen Objekte bekannt zu geben. Das Unternehmen wurde 1994 von Gräfin Marie Brandolini gegründet und wird heute von ihrem Sohn Marcantonio im Familienpalast mit Blick auf den Canal Grande geleitet. “Ich hoffe, die Gäste werden schätzen, was wir für sie hergestellt haben. Für uns ist das eine große Chance, die unser Wachstum weiter unterstützt”, sagte Brandolini laut Medienangaben.

Protestaktionen gegen die Promi-Hochzeit in Planung

Inzwischen sind Protestaktionen von Bürgeraktivistinnen und -aktivisten gegen die Promi-Hochzeit in Planung. “No Space for Bezos” lautet der Slogan der Kampagne. Aktivisten kündigten für den 28. Juni eine große Demonstration an, bei der die Kanäle und Straßen rund um den Palast “Scuola Grande della Misericordia” blockiert werden sollen. In dem Palast aus dem 16. Jahrhundert, der von einer Gesellschaft um Bürgermeister Luigi Brugnaro gemanagt wird, soll die Hochzeitsparty stattfinden. Die Aktivisten werfen Brugnaro vor, seine privaten Interessen mit jenen der Stadtverwaltung zu verknüpfen. Mit Booten soll der Zugang zum Palast blockiert werden. “Jeff Bezos ist in Venedig nicht willkommen”, betonten die Demonstranten.

2023 erhielt Sánchez den Heiratsantrag von Bezos. Das Paar befand sich im Urlaub in Südfrankreich, als der Milliardär um ihre Hand anhielt. Anschließend soll Bezos zu einer exklusiven Verlobungsparty auf einer Superjacht im italienischen Positano geladen haben, zu deren Gästen Barbra Streisand und Salma Hayek Pinault zählten.

Mit der Hochzeit in Venedig wandelt Bezos auf den Spuren von George Clooney und Amal Alamuddin. Die beiden gaben sich 2014 in Venedig das Ja-Wort. Die Traumhochzeit in einem Luxushotel verzückte die Lagunenstadt, die den Glanz vergangener Tage erlebte. Filmstars, Starsänger und Topmodels strömten damals für die “Hochzeit des Jahrhunderts” nach Venedig, wie die italienische Presse die Trauzeremonie des Hollywood-Beaus Clooney mit der Menschenrechtsanwältin mit Oxford-Diplom bezeichnete. Für die Super-Hochzeit kamen die Schauspieler Matt Damon, Bill Murray, Robert De Niro und das Supermodel Cindy Crawford nach Venedig. Auch die Modejournalistin Anna Wintour war Gast bei der Hochzeit, über die ihr Modemagazin Vogue exklusiv berichtete.