Venedig: Emotionen am Markusplatz kochen hoch

Venedig – In der pittoresken Lagunenstadt Venedig sind die Emotionen kürzlich bis zum Siedepunkt hochgekocht. Mitten auf dem Markusplatz kam es in der Folge zu einer wüsten Kaffeeschlägerei.

Touristen und Kellner sind aufeinander losgegangen: Fäuste und Stühle fliegen, Ohrfeigen klatschen.

Andere Gäste haben die Szene in einem Video eingefangen und es blieb nicht aus, dass der kurze Clip aus der Lagunenstadt gerade durch die italienischen Medien geht und auf Social Media die Runde macht,

Zu sehen sind vier männliche Touristen und sieben Kellner. Sie geraten im historischen Kaffee Gran Caffè Chioggia auf dem Markusplatz aneinander.

Warum es zur Eskalation kommt, ist nicht abschließend bekannt. Spekuliert wird, dass wegen der horrenden Preise gestritten wurde. Am Markusplatz in Venedig kostet ein Kaffee locker mehr als zehn Euro.

Abgespielt hat sich der Vorfall jedenfalls am 21. September. Laut dem Online-Portal “La Nuova Venezia” soll der Schlägerei die Bitte der Kellner vorausgegangen sein, vor der Benutzung der Toilette etwas zu konsumieren.

Über den genauen Ablauf äußerten sich die Kellner sowie der Eigentümer des Lokals bislang nicht.

Venezia, rissa al caffè in piazza San Marco: botte tra clienti e camerieri non si sa se è per uno scontrino alto o una mancia scarsa pic.twitter.com/HJQcQhfkhM

— BOBOROCK (@boborock55) September 25, 2023