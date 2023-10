Verstörend: Bekannter Immunologe Le Foche brutal verprügelt

Rom – Der bekannte Immunologe Francesco Le Foche wurde Opfer eines brutalen Angriffs. Ein 35-jähriger Mann, der verurteilte Straftäter Renato M., drang am Donnerstag in das medizinische Studio des 65-jährigen Immunologen in Rom ein und griff den Arzt an, wobei er ihn mehrmals ins Gesicht schlug.

Dabei erlitt Francesco Le Foche mehrere schwere Verletzungen im Gesicht und am Kopf, einen Bruch der Nasenscheidewand sowie eine Knochenverletzung an der linken Augenhöhle. Der 35-Jährige, der sich unter der Obhut von Francesco Le Foche wegen einer Wirbelsäuleninfektion in Behandlung befand, glaubte, dass er vom Arzt falsch behandelt worden sei. Er begann zu randalieren, verschaffte sich Zugang zum Studio und prügelte auf den Arzt ein. Seine Sekretärin und einige im Vorzimmer wartende Patienten alarmierten den Notruf.

Renato M. wurde von der Polizei festgenommen und nach einem ersten Verhör ins Gefängnis „Regina Coeli“ von Rom überstellt. Der 35-jährige Mann wird sich vor Gericht wegen versuchten Mordes verantworten müssen.

Francesco Le Foche hingegen wurde nach einer Erstversorgung durch den Notarzt und seinem Team ins Krankenhaus „Umberto I“ von Rom gebracht. Der Zustand des 65-Jährigen wird als kritisch beurteilt, Francesco Le Foche soll immer noch in Lebensgefahr schweben.

Professor Francesco Le Foche, der an der Universität „Sapienza“ von Rom lehrt und die Abteilung für Immunologie und Infektiologie der Poliklinik „Umberto I“ von Rom leitet, hatte während der Covid-Pandemie durch seine zahlreichen Presse- und Fernsehauftritte große Bekanntheit erlangt. Wie viele seiner Kollegen, die während der Pandemie in der italienischen Öffentlichkeit aufgetreten waren, war der international anerkannte Experte aber auch von Impfgegnern und Coronaleugnern heftig kritisiert worden.

Matteo Bassetti, der an der Universität von Genua das Fachgebiet der Infektiologie lehrt und die Abteilung für Infektionskrankheiten der Klinik „San Martino“ von Genua leitet, nahm den Angriff auf seinen Kollegen zum Anlass, auf das Problem der Gewalt gegen Ärzte hinzuweisen.

Der Virologe aus Genua, der während der Pandemie selbst Opfer eines tätlichen Angriffs geworden war und gegen ihn gerichtete Drohungen mehrfach zur Anzeige gebracht hatte, meint, dass diese Gewalttat auch eine Folge der vor allem in TV-Talkshows während der Covid-Pandemie verbreiteten Fake-News sei.

„Das, was Le Foche geschehen ist, ist unglaublich. Die Scharlatane im Fernsehen haben dazu geführt. Während der Covid-Pandemie ist denjenigen eine Stimme gegeben worden, die Gewalt zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben. Ärzte müssen respektiert und dürfen nicht geschlagen werden“, so Matteo Bassetti. Der bekannte Virologe fordert nach dem Angriff auf seinen Kollegen insbesondere die Politik dazu auf, zur Verbesserung der Sicherheit des medizinischen Personals geeignete Maßnahmen zu ergreifen.