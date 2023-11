Verstörend: “Liebesrivalin” mit Teppichmesser verletzt

Vimodrone – Dass nicht nur Männer das Ende einer Beziehung nicht akzeptieren können, zeigt ein sehr bedenklicher Angriff, der in Vimodrone bei Mailand stattfand.

Unter dem Vorwand, sich mit der neuen Freundin ihres Ex-Partners zu einem „klärenden Gespräch“ zu treffen, griff die 22-jährige Miryam Viglianisi die junge Frau mit einem Teppichmesser an. Dem Opfer, das im Gesicht und an den Beinen tiefe Schnittwunden erlitt, drohen bleibende Narben. Miryam Viglianisi wurde verhaftet und in den Hausarrest überstellt. Da sie immer wieder „ausbrach“, verfügte der Richter, dass die 22-Jährige sizilianischer Herkunft fortan eine elektronische Fußfessel tragen muss. Miryam Viglianisi wird sich wegen Stalkings und schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen.

Die 22-jährige Miryam Viglianisi und eine andere junge Frau, deren einzige „Schuld“ es war, mit Miryams Ex-Partner und Vater ihres Kindes eine Beziehung begonnen zu haben, hatten vereinbart, sich auf dem Parkplatz der Mailänder Metro in Vimodrone für ein „klärendes Gespräch“ zu treffen. Schade nur, dass Miryam Viglianisi offensichtlich weniger an einer „Lageerörterung“ interessiert war, sondern vielmehr vorhatte, die junge Frau für ihre Beziehung mit ihrem Ex-Partner zu „bestrafen“. Miryam Viglianisi griff die junge Frau mit einem mitgebrachten Teppichmesser an und fügte ihr an den Beinen und im Gesicht tiefe Schnittwunden zu.

„Da die beiden zusammen ein Kind haben und ich mich nicht in diese Angelegenheit einmischen wollte, willigte ich ein, mich mit der Ex-Freundin meines neuen Partners zu treffen. Um ihr in einer entspannten Atmosphäre zu begegnen, brachte ich zur Verabredung ‚zwei Biere‘ mit“, erzählt das Opfer.

Ihre friedlichen Absichten erfüllten sich jedoch nicht. „Ich wurde von einem ihrer Freunde, mit denen Miryam Viglianisi zum Treffen erschienen war, geohrfeigt. Daraufhin schlug mir jemand mit einer Flasche auf den Kopf. Ich versuchte Miryam wegzuschubsen, aber sie griff mich immer wieder an, woraufhin wir beide zu Boden fielen. Sie prügelte immer wieder auf mich ein. Dann sah ich wie Blut von meinen Beinen – ich trug sommerliche Shorts – heruntertropfte“, fährt die junge Frau fort. Erst als Augenzeugen eingriffen, ließ Miryam Viglianisi von ihrer „Rivalin“ ab. „Sie hatte im Gesicht und an den Beinen tiefe Schnittwunden“, gaben mehrere Personen, die Zeugen des brutalen Angriffs wurden, später den Carabinieri zu Protokoll.

Dieselben Personen leisteten der jungen Frau auch Erste Hilfe und verständigten die Carabinieri und die Rettungskräfte. Die junge Frau wurde erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht, wo ihre Wunden genäht werden mussten. Laut den behandelnden Ärzten könnten die Verletzungen eine „dauerhafte Entstellung“ des Opfers zur Folge haben.

Unweit vom Tatort entfernt fanden die Carabinieri auf dem Asphalt ein blutverschmiertes Teppichmesser. Miryam Viglianisi wurde kurze Zeit später von den Carabinieri gestellt. Wie aus ihrem Bericht hervorgeht, zeigte sie offenbar keine Anzeichen von Reue.

Nach diesem schweren Angriff, der am vergangenen 16. Juli stattfand, wurde dieselbe junge Frau vor einem Monat erneut Opfer einer Attacke, die laut den ermittelnden Carabinieri von Sesto San Giovanni ebenfalls der 22-jährigen Miryam Viglianisi zuzuschreiben sei. Die junge Frau war in Vimodrone mit ihrem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs, als sie von hinten heftig gestoßen wurde. Sie stürzte zu Boden, wobei sie sich einen Zahn brach. Das Opfer konnte die flüchtende Person nicht erkennen, aber es wird vermutet, dass auch dieser Angriff auf das Konto von Miryam Viglianisi geht.

Nach dem zweiten Angriff wurde über Miryam Viglianisi der Hausarrest verhängt. Da sie dennoch immer wieder ihre Wohnung verließ, was in rechtlicher Hinsicht als „Ausbruch“ gilt, verfügte der Untersuchungsrichter, dass die 22-Jährige fortan eine elektronische Fußfessel tragen muss. Während sie auf die Anbringung der Fußfessel wartete, brach sie erneut aus ihrer Wohnung aus. Miryam Viglianisi wurde in der Innenstadt von Vimodrone von den Carabinieri festgenommen und dem Richter vorgeführt. Bei der Anhörung zur Bestätigung der Festnahme wirkte sie sehr ruhig und gelassen, machte aber von ihrem Schweigerecht Gebrauch.

Den Ermittlern zufolge war die Tat darauf zurückzuführen, dass sie das Ende ihrer früheren Liebesbeziehung mit dem jungen Mann, mit dem die 22-jährige Frau sizilianischer Herkunft ein Kind hat, nicht akzeptieren konnte. Miryam Viglianisi wird sich wegen Stalkings und schwerer Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen.