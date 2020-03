Versuchter Raubüberfall: 15-Jähriger von Carabiniere erschossen

Neapel – Ein versuchter Raubüberfall endete am späten Samstagabend in einer Tragödie. Ein 15-jähriger Krimineller, der mit einer Spielzeugpistole bewaffnet ein Pärchen berauben wollte, wusste nicht, dass der Mann ein Carabiniere war. Als der Jugendliche dem in Zivil gekleideten Carabinieribeamten die Waffe an die Schläfe hielt, gab sich dieser als Carabiniere zu erkennen. Er zog seine Dienstwaffe und gab auf den 15-Jährigen drei Schüsse ab. Der junge Räuber erlag später im Krankenhaus seinen schweren Schussverletzungen. Als seine wütenden Freunde und Verwandten vom Tod des 15-Jährigen erfuhren, verwüsteten sie die Erste Hilfe.

Es war am späten Samstagabend, als im Viertel Santa Lucia von Neapel der 15-jährige Ugo Russo, der zusammen mit seinem 17-jährigen Komplizen auf einer Vespa saß, ein Pärchen berauben wollte. Mit einer Pistole, die sich später als Replikat herausstellen sollte, bewaffnet und mit einem Helm maskiert, versuchte er einem 23-jährigen Mann, der mit seiner Verlobten im Auto saß, die Armbanduhr zu rauben. Allerdings ahnte Ugo Russo nicht, dass es sich beim 23-Jährigen um einen in der Umgebung von Bologna stationierten Carabiniere handelte. Als der junge Kriminelle dem in Zivil gekleideten Carabinieri die Spielzeugwaffe an die Schläfe hielt, wies sich der junge Mann laut Angaben der Carabinieri von Neapel als Carabiniere aus. Vom 15-Jährigen bedroht und um das Wohl seiner Verlobten fürchtend zog der Carabiniere seine Dienstwaffe und gab auf den 15-Jährigen insgesamt drei Schüsse ab.

#Napoli, le indagini sul caso del 15enne ferito a morte durante un tentativo di rapina. Indagato per eccesso di legittima difesa il carabiniere che ha fatto fuoco, gli inquirenti analizzano i filmati delle telecamere di zona pic.twitter.com/00HwdAtO38 — Tg2 (@tg2rai) March 2, 2020

Während sein ebenfalls minderjähriger Komplize die Flucht ergriff, brach Ugo Russo auf der Straße zusammen. Der 15-Jährige wurde von den Rettungskräften und vom Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus „Ospedale Vecchio Pellegrini“ von Neapel gebracht. Aber alle Bemühungen der Ärzte, dem jungen Kriminellen das Leben zu retten, waren vergeblich. Kurze Zeit nach seiner Einlieferung erlag Ugo Russo noch in der Ersten Hilfe seinen schweren Schussverletzungen.

Svolta a Napoli: fermato il 17enne che era col ragazzo ucciso dopo la tentata rapina al carabiniere in borghese – https://t.co/Z0Cq7PpE9l – a cura di Redazione pic.twitter.com/XJM2Yc7M5O — Vivi Campania (@ViviCampania) March 1, 2020

Als die Freunde und Verwandten, die in der Ersten Hilfe auf Nachrichten warteten, vom Tod von Ugo Russo erfuhren, wurden sie sehr wütend. Von blinder Wut getrieben, begannen sie in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag, fast die gesamte Einrichtung der Ersten Hilfe zu verwüsten und zu zerstören. Nach einem Lokalaugenschein am frühen Sonntagmorgen sahen sich die Verantwortlichen des Krankenhauses gezwungen, für die notwendigen Aufräumarbeiten bis zum Sonntagabend die Erste Hilfe zu schließen. Zudem gaben in der Nacht Unbekannte von einem Scooter aus vier Schüsse auf die Kaserne des Provinzkommandos der Carabinieri von Neapel ab.

Am Sonntag gelang es den Carabinieri, den 17-jährigen Komplizen von Ugo Russo ausfindig zu machen. Er wurde wegen versuchten Raubes festgenommen und in eine Haftanstalt überstellt. Gegen den 23-jährigen Carabiniere hingegen wurde vonseiten der Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen fahrlässiger Überschreitung der Notwehr eröffnet.

Pronto Soccorso P.O. dei PellegriniCon riferimento a quanto in oggetto questa notte, a seguito del decesso di un… Pubblicato da ASL Napoli 1 Centro su Sabato 29 febbraio 2020

Während die genauen Umstände des Raubüberfalls, die zum Tod von Ugo Russo geführt haben, nun Gegenstand von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft von Neapel sind, wird in der italienischen Öffentlichkeit die Zerstörung der Ersten Hilfe eines Krankenhauses scharf verurteilt.

„Der Tod eines 15-Jährigen ist immer und in jedem Fall eine Tragödie. Aber es ist unannehmbar, dass die Erste Hilfe des Krankenhauses „Ospedale Vecchio Pellegrini“ verwüstet wird, sodass die Arbeit eingestellt werden muss. Um den Notfallpatienten zu helfen, müssen die Ärzte und Pflegekräfte ungestört und in Ruhe arbeiten können. Ich habe schon des Öfteren gefordert, dass die Ersten Hilfen und die Krankenhäuser besser überwacht und beschützt werden“, so der Bürgermeister von Neapel, Luigi de Magistris.

Ugo Russo ucciso dal carabiniere a Napoli. La Iavarone: "Era già noto ai servizi sociali, e suo padre…" https://t.co/oqZkazIuC4 — Grace 🍀 (@GraceDama) March 2, 2020

Alles schöne und richtige Worte – so der Kommentar eines Lesers – aber jeglicher Wandel und vor allem der Respekt vor Allgemeingut beginnt in erster Linie bei den Menschen selbst.

Pellegrini Ore 20.00 riaperto il Pronto Soccorso dell'Ospedale Pellegrini Pubblicato da ASL Napoli 1 Centro su Domenica 1 marzo 2020