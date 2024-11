Vertrag verlängert – Monza bis 2031 im Formel-1-Kalender

Formel 1 bleibt in Monza

Von: APA/Reuters

Der Grand Prix von Italien in Monza bleibt zumindest bis 2031 im WM-Kalender der Formel 1. Eine dementsprechende Vertragsverlängerung gab die Motorsport-Rennserie am Mittwoch bekannt. Monza ist wie Silverstone seit 1950 und damit von Anfang an Schauplatz von WM-Läufen der Königsklasse, einzig 1980 war das wegen Renovierungsarbeiten nicht der Fall.