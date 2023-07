Verursachte ein Messgerät das Desaster?

Neapel – Mehr als eine Woche nach der tödlichen Explosion eines „Hybrid-Prototyps“, bei der eine 66-jährige Forscherin und ein erst 25 Jahre alter Universitätspraktikant ums Leben kamen, scheint die Frage, wie es zu diesem Desaster kommen konnte, endlich eine Antwort zu bekommen.

Der abschließende Untersuchungsbericht steht zwar noch aus, aber Experten scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass die mit explosiven und brennbaren Substanzen befüllten Stahlflaschen, die zu einem Messgerät gehörten, der Auslöser der tödlichen Explosion waren.

Drei Tage nachdem die 66-jährige Forscherin Maria Vittoria Prati im Krankenhaus gestorben war, erlag auch der 25-jährige Universitätspraktikant Fulvio Filace seinen schweren Verbrennungsverletzungen, die er sich bei der Explosion eines „Hybrid-Prototyps“ zugezogen hatte.

Seit der Explosion rätseln von der Staatsanwaltschaft von Neapel beauftragte Experten darüber, wie es zur tödlichen Explosion des für Forschungszwecke umgebauten VW Polo kommen konnte. Der Abschlussbericht der Ermittlungen steht zwar noch aus, aber Experten wie der Ingenieur Gianfranco Rizzo vermuten, dass die Explosion durch in den Stahlflaschen des Emissionsmesssystems enthaltenen Gase verursacht worden sein könnte.

Der Ingenieur Gianfranco Rizzo ist Gründer des Unternehmens eProInn, das Partner jenes Projekts ist, das zur Entwicklung des „Hybrid-Prototyps“ – eines für Forschungszwecke umgebauten VW Polo – führte. Beim umgebauten Kleinwagen handelte es sich um einen Prototyp, an dem im Rahmen des europäischen Projekts LIFE-SAVE (Solar Aided Vehicle Electrification) geforscht wurde. LIFE-SAVE verfolgt das Ziel, ein Nachrüstsystem zur Umwandlung konventioneller Autos in ökologische Hybrid-Solarfahrzeuge zu entwickeln und dieses System von der Prototypenphase bis zur Marktreife zu bringen. Für Italien nimmt an diesem Forschungsprojekt das CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, ein staatliches, multidisziplinäres Forschungsinstitut – teil, wobei die Forschung in Zusammenarbeit mit eProInn und mehreren Universitäten betrieben wird.

Wie Ingenieur Gianfranco Rizzo gegenüber dem Onlinemedium Open erläutert, könnten mit Alkohol gefüllte Stahlflaschen Teil eines Messsystems, das Pems – Portable Emissions Measurement System – genannt wird und seit dem Abgasskandal Dieselgate vor acht Jahren für Emissionsmessungen international vorgeschrieben ist, gewesen sein.

„Um den in den Autoabgasen enthaltenen Kohlenstoff messen und so dessen Auswirkungen auf die Luftqualität und die Systemeffizienz abschätzen zu können, werden in einigen Geräten, die solche Messungen vornehmen, brennbare Substanzen verwendet. Die in den Stahlflaschen vorhandenen Dämpfe brennbarer Flüssigkeiten könnten sich entzündet und so die Explosion und den Fahrzeugbrand verursacht haben. Die Stahlflaschen sind der einzige Bauteil des Prototyps, die eine solche Explosion hätten auslösen können“, meint Ingenieur Gianfranco Rizzo. Die Aussage von Fulvio Filace, dass er kurz vor der Explosion im Innenraum des Fahrzeugs einen starken Alkoholgeruch vernommen habe, stützt diese Annahme.

Wie laut Open aus Quellen der Ermittlungsbehörden durchsickerte, könnte die Explosion durch das Zusammentreffen zweier Faktoren – nämlich die Zündung durch die Batterien im Auto und einen Sauerstoffaustritt – verursacht worden sein. Auch der in Stahlflaschen abgefüllte Sauerstoff soll dazu gedient haben, den Kohlendioxidgehalt der Abgase zu messen. Wie es zur Explosion kommen konnte und wer genau verantwortlich für den Einbau und die technische Wartung des Messgeräts war, ist aber noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft von Neapel eröffnete gegen unbekannt ein Verfahren wegen zweifacher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge sowie Brandstiftung.

Laut einer Bekanntgabe war die 66-jährige CNR-Forscherin Maria Vittoria Prati mit den Emissionsmessungen betraut worden. Der 25-jährige Praktikant Fulvio Filace, der kurz vor seinem Abschluss im Motorenbau des Master-Studiengangs Maschinenbau stand, war hingegen über eine Konvention zwischen der Universität „Federico II“ von Neapel und dem CNR als CNR-Praktikant zum europäischen Forschungsprojekt gestoßen. Um alle Rollen der Beteiligten herauszufinden und auch die Frage genau zu klären, ob der 25-jährige Praktikant überhaupt an den Tests teilnehmen durfte, schaltete die Staatsanwaltschaft das Arbeitsinspektorat ein.

Besonders die Tatsache, dass die Tests auf öffentlichen Straßen durchgeführt wurden, sorgt in der italienischen Öffentlichkeit für heftige Kritik. Hätte sich die Explosion im dichten Verkehr ereignet, hätte das Desaster mit zwei Toten auch in eine weit schlimmere Katastrophe münden können.

Auf die Frage vieler Italiener, warum die Tests auf der Umfahrungsstraße und nicht auf einer gesperrten Strecke stattfanden, hat Ingenieur Gianfranco Rizzo eine eindeutige Antwort. Gianfranco Rizzo verweist darauf, dass die RDE-Vorschriften – Real Driving Emissions, Emissionen im praktischen Fahrbetrieb – die Durchführung der Tests auf einer sogenannten „gemischten städtischen Fahrstrecke“ vorschreiben. „Was bleibt, ist ein tiefer Schmerz“, gedenkt Gianfranco Rizzo der beiden Todesopfer.

Nach dem tragischen Unfalltod der international anerkannten Forscherin und des jungen Forschers ist die Trauer groß. Das CNR, das eine interne Untersuchung des tragischen Vorfalls ankündigte, sprach den Angehörigen von Maria Vittoria Prati und Fulvio Filace sein tiefes Mitgefühl aus. Für die Familie von Fulvio Filace sind aber noch viele Fragen offen. „Fulvio wurde Opfer eines fehlgeschlagenen Tests, der sein Leben und das seiner Familie für immer verändern wird. Zu viele Fragen quälen uns heute“, so die Familie Filace. Die Angehörigen von Fulvio Filace, die vermuten, dass der 25-Jährige bei seiner Forschungstätigkeit zu vielen Risiken ausgesetzt worden sein könnte, fordern eine umfassende Aufklärung aller Umstände, die zum Tod der beiden Opfer führten.