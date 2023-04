Verwaltungsgericht setzt auch Abschuss von MJ5 aus

Trient – Das Verwaltungsgericht in Trient hat auch den per Dekret verordneten Abschuss des Bären MJ5 ausgesetzt und ist damit dem Rekurs der Tierschutzvereinigung Leal vom 20. April nachgekommen. MJ5, der ebenfalls als Problembär gilt, darf damit vorerst nicht erlegt werden. Das Tier kann aber wie JJ4 mit einer Falle eingefangen werden, so die Nachrichtenagentur Ansa.

MJ5 war bekanntlich am 5. März dieses Jahres im Rabbital auf einen Wanderer mit Hund losgegangen. Laut Leal seien die genauen Umstände unklar. Es könnte sein, dass der Hund nicht angeleint war, auf den Bären losgegangen ist und so eine entsprechende Reaktion provoziert hat.

Über das ausgesetzte Abschussdekret zeigt sich die Tierschutzorganisation erfreut. Es sei nötig, gegen den Bären-Vernichtungsfeldzug der Regierung Fugatti vorzugehen.