Vogelgrippe nun auch im Trentino nachgewiesen

Trient – Nach den Vogelgrippe-Fällen in Nordtirol sind nun drei weitere Fälle im Trentino festgestellt worden.

Dort wo der Sarca in den Gardasee mündet, sind zuletzt drei tote Möwen gefunden worden, die den Vogelgrippe-Virus in sich trugen. Davor wurde der Erreger bereits auf der lombardischen Seite des Gardasees in Wildvögeln festgestellt.

Die zuständigen Behörden behalten die Lage im Auge, wie die Zeitung Alto Adige berichtet. Derzeit sei die Situation unter Kontrolle, so der Sanitätsbetrieb der Provinz Trient. Dennoch sei Vorsicht geboten. Das Virus könne im Normalfall nur schwer auf den Menschen überspringen. Es gibt aber Fälle von Infektionen nach direktem Kontakt mit infizierten Tieren oder deren Ausscheidungen.

Die Bevölkerung im Trentino ist aufgerufen, dem Sanitätsbetrieb tote Tiere zu melden und Geflügel-Nutztiere vorerst im Stall zu halten. Wer einen oder mehrere tote Vögel findet, sollte sie nur mit Schutzausrüstung wie Handschuhe, Schutzbrillen und Maske anfassen. Direkter Kontakt sollte also vermieden werden.

Seit Jänner gab es in mehreren Ländern Europas Fälle von Vogelgrippe.

Eine akute Gefahr für uns Menschen stellt das aktuelle Vogelgrippe-Aufkommen derzeit nach Einschätzung von Experten noch nicht dar, berichtet SWR-Wissen. Doch muss der Verlauf des Virusgeschehens aufmerksam verfolgt werden. Denn so könne – auch mit den Lehren, die aus der Coronapandemie gezogen werden konnten – schnell reagiert werden, wenn das Virus doch auf den Menschen überspringen sollte.