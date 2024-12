Vorsicht bei Last-Minute-online Weihnachtseinkäufen

Von: Ivd

Bozen – Die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Einkäufe und Geschenke und damit auch mit möglichen Risiken für Verbraucher, insbesondere beim Online-Kauf, verbunden. Fake-Shops, Dropshipping und gefährliche Produkte können aus dem Zauber der Feiertage eine unangenehme Erfahrung machen. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Italien und die Verbraucherzentrale (VZS) hilft euch mit drei praktischen Tipps, sicher einzukaufen und dabei euern Geldbeutel nicht überzustrapazieren.

Fake-Shops: Vorsicht vor gefälschten Online-Shops!

In den letzten Jahren sind Fake-Shops – also unseriöse Webseiten, die vorgeben, offizielle Online-Shops zu sein – zu einer häufigen Falle für Verbraucher geworden. Diese Webseiten locken die Kunden mit unwiderstehlichen Angeboten, entpuppen sich aber oft als Reinfall: Die gekaufte Ware kommt nicht an, ist eine andere als die bestellte, oder, schlimmer noch, es handelt sich um ein gefälschtes Produkt. Aber wie kann man sich davor schützen?

Seien Sie vorsichtig bei Anzeigen in sozialen Netzwerken oder auf Websites, bei denen die Identität des Verkäufers und die Verkaufsbedingungen nicht eindeutig sind. Achtet auch darauf, ob überprüfbare Kontaktdaten wie Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer auf der Website vorhanden sind. Verwendet unbedingt sichere Zahlungsmittel wie Kreditkarten oder bekannte und vertrauenswürdige Zahlungsplattformen. Vermeidet Banküberweisungen und die Bezahlung per Nachnahme! Und Achtung bei zu niedrigen Preisen: Dahinter können sich gefälschte oder nicht existierende Produkte verbergen.

Dropshipping: Geschenke, die nicht pünktlich ankommen!

Dropshipping ist eine Online-Verkaufspraxis, bei der Shops Produkte verkaufen, die sie gar nicht haben, sondern erst nach Eingang der Bestellung bei Drittanbietern (häufig außerhalb der EU) bestellen. Diese Verkaufsart kann zu erheblichen Verzögerungen und zu Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung Ihrer Rechte als Verbraucher führen. Was ist hier wichtig zu wissen?

Die Lieferzeiten ziehen sich in die Länge. Dies macht es unwahrscheinlich, dass eure Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ankommen. Wenn das Produkt fehlerhaft oder defekt ist, kann es unter Umständen kompliziert sein, eine Erstattung oder einen Ersatz einzufordern. Die Durchsetzung des Rücktrittrechts kann sich als schwierig erweisen, insbesondere dann, wenn es sich um nicht-europäische Lieferanten handelt. Zudem können zusätzliche Kosten anfallen. Es könnten Zollgebühren anfallen, die bei Erhalt des Produktes gezahlt werden müssen.

Um Probleme zu vermeiden, ist es daher ratsam, Online-Shops zu wählen, bei denen die Verfügbarkeit der Produkte und die Lieferzeiten klar angeben werden.

Unsichere Produkte: Achten Sie auf die Qualität, insbesondere bei Spielzeug!

Geld zu sparen ist wichtig, aber die Wahl extrem billiger Produkte auf großen Verkaufsplattformen (insbesondere auf Marktplätzen mit Lieferanten aus China) kann riskant sein. Viele Artikel, darunter auch Kinderspielzeug, entsprechen möglicherweise nicht den EU-Sicherheitsstandards und sind gefährlich. Warum sollte man vorsichtig sein?

Produkte, die den EU-Normen nicht entsprechen, können unter Umständen giftige Materialien oder Teile enthalten, die für kleine Kinder unsicher sind. Billige Elektroartikel können zudem zu Unfällen oder Fehlfunktionen führen.

Um sich zu schützen, sollten Sie immer darauf achten, dass die Produkte mit Sicherheitskennzeichnungen wie dem CE-Zeichen versehen sind, das die Einhaltung der EU-Normen bescheinigt. Manchmal ist es besser, auf ein vermeintliches Schnäppchen zu verzichten, als später ernsthafte Probleme zu haben.

Sollte es zu Problemen bei Ihrem Einkauf kommen, ist das Europäische Verbraucherzentrum Italien für euch da, um eure Rechte zu schützen! Es bietet euch kostenlose Unterstützung bei der Beilegung von Streitigkeiten mit ausländischen Händlern mit Sitz in der EU, Island, Norwegen und dem Vereinigten Königreich. Kontaktieren könnt ihr das Verbraucherzentrum telefonisch unter 0471 980939 oder per E-Mail unter info@euroconsumatori.org.

Bei Schwierigkeiten mit Online-Käufen gibt es auch die Möglichkeit, ein Schlichtungsverfahren über das von der Verbraucherzentrale (VZS) eingerichtete Schlichtungsorgan Onlineschlichter.it einzuleiten. Meldet euch einfach auf dem Portal www.onlineschlichter.it an, um Zugang zu dem kostenlosen außergerichtlichen Schlichtungsverfahren für Verbraucherstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Online-Verkauf von Waren und Dienstleistungen zu erhalten.