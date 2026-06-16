“Vulgäre Kommentare unter ‚gestohlenen‘ Fotos ahnungsloser Frauen”

Von: ka

Mailand – Nach den Skandalen um die abstoßende Facebook-Gruppe „Mia Moglie“, in der Tausende von Männern Fotos ihrer ahnungslosen Partnerinnen und Ehefrauen austauschten, sowie um das Erwachsenenforum „Phica.eu“, in dem Männer nicht nur über Fotos unbekannter Frauen, sondern auch über manipulierte Bilder von Politikerinnen und Schauspielerinnen „diskutierten“, erschüttert ein erneuter Sexismusskandal die italienische Öffentlichkeit.

Eine Passagierin entdeckte zufällig den sexistischen WhatsApp-Chat „Ticinese Staff“, in dem ein Angestellter in Uniform ein „gestohlenes“ Bild kommentierte, das er mit einigen Kollegen geteilt hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge tauschten im Chat Mailänder Tramfahrer untereinander Fotos von ahnungslosen Frauen aus, die von den Überwachungskameras stammten, und versahen sie mit vulgären Kommentaren. Der Mailänder Verkehrsbetrieb ATM kündigte ein hartes Durchgreifen an: „Wir werden streng gegen die Verantwortlichen vorgehen und Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden erstatten.“

Was geschehen sein soll, ist unglaublich und erinnert an die Skandale um die abstoßende Facebook-Gruppe „Mia Moglie“ und das Erwachsenenforum „Phica.eu“, die im vergangenen Sommer in Italien für Aufregung und heftige Diskussionen sorgten. Einige Mitarbeiter des Mailänder Verkehrsbetriebs ATM extrahierten Bilder von Frauen, die in der Straßenbahn saßen, aus den Überwachungskameras an Bord und tauschten diese anschließend in einem WhatsApp-Chat aus.

Die Bilder wurden von sexistischen Kommentaren und anzüglichen Witzen begleitet. Der Fall wurde zunächst von der Aktivistin und Autorin Carlotta Vagnoli in ihrem Newsletter „Rassegna Stanca” publik gemacht und anschließend von einigen Influencerinnen auf Instagram aufgegriffen, darunter Carly Tommasini, ehemalige Kandidatin der Reality-Show „Isola dei Famosi”.

Eine Passagierin, die mit der Straßenbahnlinie 15 von Rozzano im Süden Mailands ins Stadtzentrum unterwegs war, entdeckte den Chat. „Neben ihr saß ein Fahrer in seiner Pause, erkennbar an der Uniform des Unternehmens, die er trug. Der Mann, das Smartphone in der Hand, tauschte Nachrichten in einem Chat namens ‚Ticinese Staff‘ mit Personen aus, die zweifellos Arbeitskollegen waren“, schreibt Vagnoli.

Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigten laut Vagnoli keine gefährlichen Situationen oder kriminelles Verhalten – dies ist der Hauptzweck der Videoüberwachung in der Straßenbahn –, sondern „Beine, Gesichter, Brüste und Oberschenkel von Frauen, die nicht ahnten, dass sie für eine Gruppe von Männern in Firmenuniformen zum Objekt der Begierde geworden waren“.

„Als die Passagierin einen ersten Blick auf den Bildschirm vor sich warf, bemerkte sie einen regen Bildwechsel. Bei genauerem Hinsehen stellte sie fest, dass es sich um Einzelbilder aus den Videoaufnahmen des in jeder Straßenbahn installierten Überwachungssystems handelte, das der Sicherheit von Fahrern und Fahrgästen dient. Das Besondere an diesen Fotos, die illegal aus der Videoüberwachung stammen, war jedoch, dass sie ausschließlich Frauen zeigten. Zudem waren sie mit sexistischen Kommentaren und obszönen Äußerungen versehen. Die abgebildeten Frauen wussten also weder, dass sie gefilmt wurden, noch dass ihre Bilder als Standbilder gespeichert und in einem Chat von ATM-Kollegen verbreitet wurden, um die niedrigsten Formen heterosexuellen Verhaltens unter Männern zu befriedigen. Während des Austauschs der Fotos und der sexuellen Anspielungen auf die Körper der abgebildeten Frauen gelang es F., die umfangreiche Bildergalerie zu erkennen. Sie schaffte es, den letzten Teil der Unterhaltung zu fotografieren, bevor sie angewidert und alarmiert aus der Straßenbahn stieg“, so Vagnoli auf „Rassegna Stanca“.

Unter den Kommentaren befanden sich einige auf sizilianischem Dialekt, die sich über das Gesäß und die Beine einer jungen Frau lustig machten. Die Passagierin fotografierte den Chatverlauf und wandte sich anschließend an Vagnoli. Dieser leitete eine Meldung an die Mailänder ATM weiter. Das Unternehmen nahm umgehend Kontakt mit der Frau auf, um alle Details zu erfassen und die Verantwortlichen der WhatsApp-Gruppe ausfindig zu machen. Das Unternehmen kündigte ein „äußerst hartes Vorgehen“ an.

Die interne Untersuchung läuft seit Sonntagmorgen. In einer Mitteilung heißt es: „Die ATM hat unverzüglich und mit größter Sorgfalt Maßnahmen ergriffen, um den Vorfall vollständig aufzuklären, die ordnungsgemäße Nutzung der Unternehmensinstrumente zu überprüfen und die Kunden sowie die Tausenden von korrekten Mitarbeitern zu schützen, die jeden Tag im Dienste der Stadt arbeiten. Wir glauben fest an Respekt als grundlegenden und nicht verhandelbaren Wert. Wir werden in jedem geeigneten Rahmen gegen jede begangene Unregelmäßigkeit vorgehen.“ Eine Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden ist ebenfalls in Vorbereitung.

„Die ATM muss Klarheit schaffen und Maßnahmen ergreifen. Sollten Verantwortliche ermittelt werden, darf es keine Maßnahmen geben, die es den Tätern ermöglichen, erneut Schaden anzurichten.“ So kommentierte der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Sala die Affäre um die sexistischen Chats, in die einige ATM-Mitarbeiter verwickelt sind. „Nehmen wir an, es handelt sich um Straftaten. Daher lauten meine Anweisungen an die ATM, bei der Untersuchung entschlossen vorzugehen und auch bei den zu verhängenden Maßnahmen hart und konsequent durchzugreifen“, schloss er.

Carlotta Vagnoli ist zutiefst empört und kündigte an, „am Fall dranzubleiben“: „Es handelt sich um einen weiteren Chat, in dem die Körper von Frauen, die nicht wissen, dass sie gefilmt werden, unter Kollegen mit Gewalt und Sexismus ausgetauscht und kommentiert werden.“

Sie ordnet das Geschehene dem Bereich der „Technology Facilitated Gender Based Violence“ zu. Dabei handelt es sich um Gewalt, die durch technologische Geräte begünstigt wird. Diese Geräte sind nicht unparteiisch. „ATM hat schnell reagiert, aber der Punkt ist immer derselbe: Was wird nach den Disziplinarmaßnahmen passieren?“, fragt die Schriftstellerin und Aktivistin. Carly Tommasini bezeichnet den Vorfall hingegen als „subkulturellen Dreckstall“.

Ähnlich wie im Fall der widerlichen Facebook-Gruppe „Mia Moglie” und des Porno- und Spanner-Forums „Phica.eu” löste auch die Aufdeckung der sexistischen WhatsApp-Chats „Ticinese Staff” eine heftige Debatte in der italienischen Öffentlichkeit darüber aus, warum Foren im Internet nicht strenger kontrolliert werden und das Treiben solcher Nutzer und ihrer Social-Media-Seiten überhaupt geduldet wird.