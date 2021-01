Wackeliges Vertrauen im Senat für Conte

Rom – Italiens Premier Giuseppe Conte stellt sich am Montag zur Mittagszeit der Vertrauensabstimmung in der Abgeordnetenkammer, um die Regierungskrise abzuwenden. Dort ist die Mehrheit so gut wie sicher auf seiner Seite. Im Senat könnte es allerdings knapp werden.

Die Fünf-Sterne-Bewegung und der PD stehen hinter Conte. Trotzdem zählt im Senat jede Stimme. Am Wochenende hat Conte fieberhaft nach Unterstützern gesucht. Unter anderem hat die christdemokratische Kleinpartei UCD Conte im letzten Moment den Rücken gekehrt und will jetzt doch in der Opposition bleiben.

Unklar ist auch, wie sich Italia Viva-Chef Matteo Renzi verhalten wird. Renzi, der die Krise heraufbeschworen hat, erklärte zuletzt, dass er die Koalition doch unterstützen wolle. Trotzdem beharrt er aber noch auf seinen Forderungen in Zusammenhang mit den europäischen Hilfsgeldern.

Die Abstimmung im Senat findet am Dienstag statt.