Waghalsiges Überholmanöver führte auf Sardinien zum Todes-Unfall

San Giovanni Suergiu – Der schwere Unfall vom Montagvormittag im Süden Sardiniens, bei dem ein Ehepaar aus der Schweiz in einem brennenden Ferrari ums Leben gekommen ist, hatte eine andere Unfalldynamik als zunächst vonseiten der Polizeikräfte und der Nachrichtenagentur Ansa geschildert.

Der Camper mit den beiden Südtirolern an Bord fuhr laut einem im Internet aufgetauchten Video ordnungsgemäß der Straße in Richtung Norden entlang. Eine von hinten kommende Gruppe aus mehreren Sportwagen setzte bereits zuvor zu waghalsigen Überholmanövern an. Hinter dem Camper formierten sich dann mehrere Lamborghinis und Ferraris, alle darauf bedacht, das breite Fahrzeug des Paares aus Gröden zu überholen.

Ein Lamborghini hinter dem Camper wollte genau in jenem Moment überholen, als er selbst vom Ferrari des Schweizer Paares überholt wurde. Die zweispurige Straße wurde damit zu eng und es kam zum Crash. Dabei wurde der Camper der beiden Südtiroler auf Höhe der Hinterachse von der Seite gerammt und kippte um. Der Lamborghini wurde in den Straßengraben katapultiert. Die Insassen sowohl des Campers als auch des blauen Lamborghinis kamen mit nicht schweren Verletzungen davon.

Anders als die Insassen des Ferraris: Der offene Sportwagen, den das Schweizer Ehepaar gemietet hatte, überschlug sich und ging am Straßenrand in Flammen auf. Für M. K. (67) und M. K. (63) aus der Schweiz gab es kein Entrinnen mehr. Sie starben noch am Unfallort in San Giovanni Suergiu auf der Staatsstrasse 195 nach Sulcitana.