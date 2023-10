Schlimmer Unfall auf Sardinien: Zwei Schweizer tot – zwei Südtiroler involviert

Der Ferrari ging in Flammen auf

San Giovanni Suergiu – Auf Sardinien ist es am Montagvormittag zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen. Zwei Schweizer Urlauber sind dabei ums Leben gekommen. In den Unfall waren auch zwei Südtiroler involviert.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa ereignet sich der Unfall in der Folge eines Überholmanövers. Ein Schweizer Ehepaar im Alter von 67 und 63 Jahren war in einem Ferrari unterwegs. Beim Überholen prallte der Sportwagen gegen einen entgegenkommenden Camper mit italienischem Kennzeichen. Darin saß laut dem “Corriere della Sera” ein Ehepaar (62 und 61) aus Wolkenstein im Südtiroler Grödnertal.

Nach dem Crash ist der Ferrari von der Straße geschleudert worden, hat sich überschlagen und ist in Brand geraten. Für M. K. (67) und M. K. (63) aus der Schweiz gab es kein entrinnen mehr. Sie starben noch am Unfallort in San Giovanni Suergiu auf der Staatsstrasse 195 nach Sulcitana.

Die beiden Südtiroler Urlauber im Camper wurden bei dem Zusammenprall nicht schwer verletzt. Der Camper kippte und blieb auf der Seite liegen.

Ein Lamborghini, der hinter dem Ferrari fuhr, kam laut den Angaben der Behörden ebenfalls von der Straße ab. Auch die Insassen dieses Fahrzeugs trugen keine schweren Verletzungen davon.

Offenbar war der Ferrari gemietet worden, um an der “Sardinia Supercar Experience” teilzunehmen. Dabei handelt es sich um ein Treffen von Luxus- und Sportautos, berichten italienische Medien. Die Teilnehmer des Events waren vor dem Crash im etwas südlicher liegenden Teulada gestartet und nach Masua unterwegs, wo sie zum Mittagessen anhalten wollten. Das Endziel der “Sardinia Supercar Experience” wäre in einigen Tagen Olbia gewesen.