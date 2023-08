Waldbrände auf Urlaubsinsel Sardinien

Cagliari – Bilder von der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien vom Sonntag. Nach Angaben der Behörden mussten etwa 600 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. In Cagliari wurden Löschflugzeuge eingesetzt, um die Flammen zu bekämpfen.

An Orten, an denen es gelang, die Vegetationsbrände zu löschen, bot sich am Sonntag ein Bild der Verwüstung.

Bisher gibt es keine Berichte über Verluste von Menschenleben oder Verletzte auf der bei Touristen beliebten Mittelmeerinsel.