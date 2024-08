Wasserball-Star stirbt bei tragischem Sturz in den Dolomiten

Von: Ivd

Belluno – Der 26-jährige Wasserballspieler Giorgio Allegri aus Ravenna ist bei einem tragischen Kletterunfall in den Dolomiten ums Leben gekommen. Allegri, der zusammen mit Freunden den anspruchsvollen Tivan-Weg am Monte Civetta in der Provinz Belluno beging, verlor plötzlich das Gleichgewicht und stürzte rund 150 Meter in die Tiefe. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen durch ein herbeigeeiltes Hubschrauberteam erlag der junge Sportler kurz nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus in Pieve di Cadore seinen schweren Verletzungen.

Die Gruppe war auf dem Weg zum Rifugio Coldai, einem beliebten Bergsteigerziel in der Region. Nach ersten Berichten ereignete sich der Unfall gegen 18.00 Uhr, als Allegri auf einer felsigen Passage den Halt verlor. Seine Freunde alarmierten sofort die Rettungskräfte, die bereits von einer anderen Mission zurückkehrten und schnell am Unfallort eintrafen. Die Retter kämpften verzweifelt um das Leben des jungen Mannes, doch seine Verletzungen waren zu schwer.

Familie und Sportwelt trauern

Allegri hatte kürzlich sein Studium der Biomedizintechnik am Polytechnikum Mailand abgeschlossen und spielte als Wasserballspieler in den italienischen Ligen Serie B und C. Die Nachricht von seinem Tod versetzte nicht nur seine Familie und Freunde, sondern auch die italienische Sportwelt in tiefe Trauer.

Dieser tragische Vorfall erinnert eindringlich an die Gefahren des Alpinismus und die Unberechenbarkeit der Natur, selbst für erfahrene Wanderer und Bergsteiger. Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen und Todesfällen an anspruchsvollen Pfaden wie dem Tivan-Weg. Erst kürzlich stürzten drei Wanderer am Matterhorn in die Tiefe und konnten nur noch tot geborgen werden konnten.