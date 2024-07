Weltmusik in den Bergen: “No Borders Festival” in Tarvis

Von: apa

Rund 20.000 Besucher aus ganz Italien und dem Ausland werden zu den international besetzten Konzerten des “No Borders Music Festivals” erwartet, das am kommenden Samstag in Tarvis beginnt. Eröffnet wird das Festival an den Fusine-Seen auf 1.000 Metern Seehöhe mit einem Konzert des bosnischen Komponisten Goran Bregovic, das bereits ausverkauft ist. Weitere Namen auf dem Programm sind Morcheeba (20. Juli), Thievery Corporation und Kruder & Dorfmeister (21. Juli).

Auch Stewart Copeland Police Deranged For Orchestra (27. Juli) und Manu Chao (28. Juli) werden auftreten. Im Rifugio Gilberti findet am 3. August, das “Mistery Concert” statt, während auf dem Montasio-Plateau am 4. August, die “Jan Garbarek Group” und “Trilok Gurtu” auftreten, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit.

Das Festival, das heuer zum 29. Mal ausgerichtet wird, will Natur und Musik verbinden. Jahr für Jahr bringen die Veranstalter dafür internationale Stars aus Pop, Rock und Jazz nach Tarvis. Der Zugang zu den Konzertorten ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich, um einen nachhaltigen Ansatz zu schaffen und die Öffentlichkeit für Umweltfragen zu sensibilisieren. Neben den Konzerten werden auch Verkostungen und Outdoor-Aktivitäten wie Yoga und Spaziergänge in der Natur angeboten.

Das “No Borders Music Festival” befasst sich auch mit der lokalen kulinarischen Tradition: In seinem Rahmen findet die Veranstaltung “Ein Prosit Tarvisio – Summer Edition 2024” statt, ein kulinarisches Event mit hochkarätiger Küche, das darauf abzielt, traditionelle Produkte durch renommierte italienische und internationale Köche neu zu interpretieren.

(S E R V I C E – https://www.nobordersmusicfestival.com/)