Wetter in Italien bis Weihnachten durchwachsen

Von: idr

Bozen – Kurz vor Weihnachten zeigt sich das Wetter in Italien von zwei sehr unterschiedlichen Seiten. Während große Teile des Westens in den kommenden Tagen mit unbeständigem und kühlerem Wetter rechnen müssen, bleibt der Osten des Landes vergleichsweise ruhig.

Bereits jetzt sorgen Tiefdruckgebiete im Süden für teils kräftige Niederschläge. Vor allem in Sizilien und Kalabrien kam es zuletzt zu Regenfällen, die sich entlang der ionischen Küste weiter ostwärts ausgebreitet haben. Ursache ist feuchte Luft aus dem Mittelmeerraum, die auf kühlere Strömungen trifft.

Zum Wochenende hin nimmt die Wetterdynamik auch im Norden leicht zu. Am Sonntag erreichen erste Wolkenfelder den Nordwesten Italiens und Sardinien, am Nachmittag sind dort einzelne Niederschläge möglich. In den westlichen Alpen sinkt die Schneefallgrenze wieder, oberhalb von rund 1.200 Metern kann es schneien.

Deutlich unbeständiger wird es ab Montag. Dann geraten vor allem die westlichen Regionen Italiens unter den Einfluss einer kälteren Luftmasse aus dem Nordatlantik. Regen breitet sich aus, am Dienstag und rund um Heiligabend sind auch die nördlichen und zentralen Landesteile betroffen. Insgesamt bleibt das Wetter wechselhaft, mit kurzen trockenen Phasen dazwischen.

Wintersonnenwende und Weihnachten in Südtirol

Und Südtirol? Hier dominiert vorerst ruhiges Winterwetter ohne echte Kälte. Heute und am Sonntag wechseln sich Sonne und hohe Wolken ab, in den Tälern kann sich morgens stellenweise Nebel halten. Ab Montag nimmt die Bewölkung deutlich zu, die Sonne zeigt sich nur noch sporadisch. Auch an Heiligabend überwiegen die Wolken.

Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit relativ mild. In den Tälern werden rund null bis sechs Grad erwartet. In höheren Lagen kann es vereinzelt schneien, die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.300 und 1.500 Metern. Größere Neuschneemengen sind jedoch nicht in Sicht.