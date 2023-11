Wieder erschütternder Frauenmord in Italien

Parma – In Italien ist es wieder zu einem Frauenmord gekommen: In der Provinz Parma wurde eine Frau [66] auf brutalste Weise mit einem Cricketschläger umgebracht. Die Attacke fand in den frühen Morgenstunden in einer Wohnung in Salsomaggiore Terme bei Parma statt.

Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Informationen zufolge wurde die Frau von ihrem Ehemann attackiert. Trotz ihres Versuchs, der Gewalt zu entkommen, indem sie auf die Straße floh, wurde sie vom Ehemann eingeholt und tödlich verprügelt.

Eine nicht diensthabende Carabinieri-Beamtin hörte die Schreie und Hilferufe des Opfers, griff sofort ein und hielt den Mann fest, bis Verstärkung eintraf. Leider kam für das Opfer jede Hilfe zu spät: Sie verstarb kurz darauf am Tatort. Der Ehemann wurde festgenommen und zur Vernehmung zu den Carabinieri gebracht.

Wie sich herausgestellt hatte, soll die Frau bereits seit einiger Zeit gegenüber Freunden und Bekannten von häuslicher Gewalt durch ihren Partner berichtet haben.

In Italien hat es heuer bereits an die 100 Frauenmorde gegeben, allein vier davon ereigneten sich seit Mitte Oktober.

Turetta gesteht Mord an Cecchettin

Unterdessen hat Filippo Turetta am Dienstag vor dem Voruntersuchungsrichter in Venedig den Mord an seiner Ex-Freundin Giulia Cecchetin gestanden. Das hat Turettas Anwalt heute den Medien übermittelt. Damit habe Turetta bestätigt, was er bereits im Gefängnis in Deutschland gesagt habe.