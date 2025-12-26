Windböe reißt Mann aus Sessellift

Von: fra

Piancavallo – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Mittwochmittag, 24. Dezember gegen 13.00 Uhr, in Piancavallo ereignet. Ein 32-jähriger Mann aus Mortara (Provinz Pavia) ist kurz nach dem Einsteigen in den Sessellift “Tremol Uno” aus rund zehn Metern Höhe abgestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Der Mann, der als Angestellter einer Berggaststätte tätig ist, wollte mit dem Lift ins Tal fahren, als es unmittelbar nach dem Einstieg zu dem Unfall kam. Nach Angaben der Behörden verfing sich einer seiner Skischuhe in einem Schutznetz unterhalb des Sessels. Das Netz war zuvor durch eine starke Windböe angehoben worden. In der Folge wurde der Mann aus dem Sitz gerissen und stürzte auf den Beton eines Sicherungspfeilers.

Dabei erlitt der 32-Jährige schwere Verletzungen im Becken- und Beinbereich. Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen konnte der Rettungshubschrauber zunächst nicht direkt zum Unfallort fliegen. Der Verletzte wurde deshalb mit dem Rettungswagen bis nach Castaldia gebracht und dort in einen Hubschrauber umgeladen, der ihn ins Krankenhaus nach Udine brachte.

Der Mann wird auf der Intensivstation behandelt, sein Zustand ist ernst.