„Wir sind jeden Ferragosto hier. Das Virus gibt es nicht“

Palermo/Bari – Während in den Strandbädern die Covid-19-Bestimmungen in der Regel eingehalten und notfalls auch von den Bademeistern durchgesetzt werden, herrscht auf den frei zugänglichen Stränden aufgrund des besonders im Hochsommer zu beobachtenden, großen Andranges eine Art „Covid-19-Anarchie“.

Trotz der nie ganz verklungenen Corona-Gefahr und trotz der nunmehr auch in Italien wieder ansteigenden Zahlen von Neuansteckungen mit SARS-CoV-2 werden auf den überfüllten, freien Stränden weder die Abstandsregeln noch die Maskenpflicht eingehalten. Dies führt dazu, dass um den Hochunserfrauentag – in Italien Ferragosto genannt – die Strandbilder denen vergangener Jahre gleichen.

Das ist auf den freien Stränden in der Umgebung von Palermo nicht anders. Dort pflegen um Ferragosto mitunter sogar ganze Familien, auf dem Strand zu kampieren. Sie errichten auf den Stränden wahre „Zeltstädte“ und verbringen ununterbrochen mehrere Tage oder gar Wochen am Meer. Es ist in diesem Zusammenhang unnötig, hinzuzufügen, dass diese Art von Strandgästen selbst die mildesten Corona-Regeln in den Wind schlägt.

I palermitani si dividono tra chi accetta di buon grado l'ordinanza che vieta fuochi e tende e chi mostra non poche titubanze. "Una messa in scena" Pubblicato da PalermoToday su Venerdì 14 agosto 2020

Auch im Covid-19-Sommer scherten sie sich nicht um die Hinweisschilder, die das Kampieren auf dem Strand verbieten, und stellten fleißig ihre Zelte auf. „Wir sind jeden Ferragosto hier. Den Coronavirus gibt es hier nicht“, so unisono das Motto dieser illegalen Strandgäste. Der Bürgermeister von Palermo und die Behörden sind aber gewillt, die Covid-19-Einschränkungen auch auf den freien Stränden durchzusetzen. Zu Ferragosto wurden die Carabinieri, die Stadtpolizei von Palermo und die Polizei ausgeschickt, um am Meer nach dem Rechten zu sehen und die Zeltstädte notfalls aufzulösen. Wie ein Vorfall in Palermo zeigt, lassen sich die „Covid-19-Rebellen“ ihr gewohntes Strandleben sehr ungern nehmen.

Experten verurteilen dieses unverantwortliche Verhalten. Schnellen nicht zuletzt aufgrund solcher Verhaltensweisen die Corona-Zahlen wieder hoch, muss mit erneuten Corona-Einschränkungen gerechnet werden.