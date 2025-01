Wolfsspuren auf der Loipe

Von: mk

Molina – Drei Wölfe sind erst kürzlich über die Langlaufloipen von Molina im Fleimstal an der Grenze zum Südtiroler Unterland gestreift und haben ihre Spuren im Schnee hinterlassen. Einige Langläufer haben die Spuren fotografiert und die Fotos den Behörden weiter geleitet.

Offenbar waren die Tiere auf der Langlaufloipe in der Nacht unterwegs, ohne dass jemand etwas bemerkt hat. Zu ähnlichen Beobachtungen ist es bereits in der Vergangenheit gekommen.

Eines der Rudel, das in dieser Gegend lebt, hat sich offenbar in tiefere Lagen begeben – ein für den Winter übliches Verhalten: Wölfe folgen Rehen und andern möglichen Beutetieren auf der Suche nach Nahrung immer weiter talwärts.

In der Region, die stark vom Wintertourismus profitiert, sind auch in den vergangenen Jahren immer wieder Übergänge von Wölfen über die Langlaufloipen registriert worden.

Die Behörden geben Entwarnung: Wölfe seien in der Regel scheue Tieren, deren Durchzug in Gebieten in der Nähe von Siedlungen höchstwahrscheinlich in der Dunkelheit erfolge.

Erst am Donnerstag hat allerdings die Zeitung “L’Adige” von einem Angriff von Wölfen auf den Hund einer jungen Frau in der Nähe ihres Hauses in Borghetto bei Ala berichtet.