Schwerer Unfall in Süditalien

Zehn Landarbeiter in überfülltem Auto – vier tot

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 09:47 Uhr
Matera-Verkehrsunfall
ANSA
Von: fra

Matera – Bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstag, 4. Oktober 2025, gegen 14.20 Uhr, sind vier Männer in Scanzano Jonico (Provinz Matera) ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße SS 598 Fondovalle dell’Agri, als ein Auto, das für sieben Personen zugelassen war, jedoch zehn Menschen an Bord hatte, frontal mit einem Lastwagen kollidierte. Vier Insassen starben noch an der Unfallstelle, die übrigen wurden von Rettungskräften – teils per Hubschrauber – in Krankenhäuser gebracht.

Die Identifizierung der Opfer und Verletzten gestaltet sich schwierig, da Dokumente fehlen. Der Lkw-Fahrer blieb laut ersten Berichten nahezu unverletzt und wurde von den Behörden befragt. Straße und Rettungsdienste waren über längere Zeit im Einsatz; die Verkehrsachse wurde gesperrt, um Bergungs- und Ermittlungsarbeiten zu ermöglichen. Die Staatsanwaltschaft von Matera ist an den Ermittlungen beteiligt.

In der Region und in der Stadt sprachen mehrere Persönlichkeiten, darunter der Präsident der Region Basilikata und der Bürgermeister von Scanzano Jonico, ihr Mitgefühl und ihr Beileid gegenüber den Angehörigen der Opfer aus.

