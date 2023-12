Zerstörerische “Sonderfahrt” in Jesolo

Jesolo – Nach den Sommertrubel ist im Badeort Jesolo an der oberen Adria Ruhe eingekehrt. Diese wurde in der Nacht auf Sonntag allerdings durch ein aufsehenerregendes Ereignis unterbrochen: Unbekannte sind auf das Gelände des Transportdienstleisters “Atvo” in der Equilio-Straße eingedrungen. Dort haben sie einen fabrikneuen Bus mit einem Wert von 300.000 Euro entwendet und damit auf und davon gefahren.

Medienberichten zufolge dürfte es sich um zwei Täter handeln. Sie dürften keine “Profis” gewesen sein. Zwar gelang es ihnen, den Bus zu stehlen, allerdings war das, was danach geschah, keineswegs das Werk von Leuten, die wissen, was sie tun.

Die “Sonderfahrt” brachte die Busdiebe nämlich zunächst vom Atvo-Gelände. Bald aber schon “köpften” sie eine Ampelanlage in Jesolo. Auf ihrem Weg in Richtung Eraclea sollten noch weitere Sachschäden entstehen. Schließlich brachten sich die Übeltäter mit dem bereits arg gebeutelten Bus in eine verzwickte Lage: Sie fuhren in eine zu schmale Gasse ein, wo es schließlich kein Weiterkommen mehr gab.

Sie ließen das Fahrzeug stehen und suchten das Weite. Nun ermitteln die Carabinieri. Der Bus hat angeblich außen, wie innen Kameras.