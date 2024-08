Zwei Todesfälle in weniger als 24 Stunden

Tragische Unfälle in den Bergen

Von: AP

Trient – Am heutigen Tag ereigneten sich innerhalb weniger Stunden gleich zwei tödliche Bergunfälle.

Am Morgen verunglückte eine deutsche Wanderin im Comelle-Tal, im Gebiet von Canale d’Agordo (Belluno). Sie stürzte auf der Altavia Nr. 2 unterhalb des Passo delle Farangole in Richtung Monte Rosetta von einem Felsvorsprung und verschwand aus dem Sichtfeld ihres Begleiter, der seine Wanderbegleiterin hatte stürzen sehen. Die Frau war seinem Bericht zufolge bei einem Felsvorsprung gestolpert.

Am frühen Nachmittag ereignete sich ein weiterer tödlicher Unfall im Adamello-Gebirge im Trentino. Ein 62-jähriger Bergsteiger aus Rimini stürzte auf dem Klettersteig Cima Payer zwischen dem Corno di Lago Scuro und dem Pisgana-Gletscher 200 Meter in die Tiefe. Der Mann war allein unterwegs und stürzte gegen 13.00 Uhr. Der Notruf wurde um 13.15 Uhr von einer anderen Person in der Nähe abgesetzt, welcher den Fall beobachtete.

Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch im Gange.