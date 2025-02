Zweiter Streich von Brignone

Brignone bejubelt Sieg Nummer zwei in Sestriere

Von: apa

Italiens Ski-Ass Federica Brignone hat sich auch den Sieg im zweiten Weltcup-Riesentorlauf in Sestriere geholt. Die Weltmeisterin setzte sich am Samstag vor der Schweizerin Lara Gut-Behrami (+0,77 Sek.) und der Neuseeländerin Alice Robinson (+0,79) durch. Hinter Sofia Goggia (ITA), die von Rang 17 nach vor stürmte, landete Julia Scheib auf Platz fünf (+1,61). Die Halbzeit-Dritte Britt Richardson aus Kanada schied aus. Am Sonntag steht ein Slalom auf dem Programm.

Elisa Platino aus Meran konnte sich nicht für den zweiten Lauf qualifizieren.

“Ich bin echt überrascht. Im zweiten Lauf habe ich die Zuschauer für mich schreien gehört. Das war ein unglaubliches Gefühl”, sagte Brignone. Die nach Tagen mit Fieber im Bett Höchstleistungen abrufende Brignone baute den Vorsprung im Gesamtweltcup auf Gut-Behrami um 20 weitere Zähler auf 190 Zähler aus. In der Disziplinwertung kam Brignone der in Führung liegenden WM-Silbermedaillengewinnerin Robinson bis auf 40 Zähler nahe.

Seltenes Erlebnis für Shiffrin

Auf den Torlauf muss auch US-Star Mikaela Shiffrin, die als 33. die Qualifikation für das Riesentorlauf-Finale verpasst hatte, hoffen. Das war der Ausnahmeathletin zuletzt 2012 in einem Weltcup-Rennen passiert, damals stand Shiffrin am Anfang ihrer Karriere. Auch für die ÖSV-Läuferinnen Franziska Gritsch (38.), Nina Astner (43.), Katharina Truppe (46.), Katharina Huber (50.) und Elena Riederer (Ausfall) war der Arbeitstag nach nur einem Durchgang vorbei.