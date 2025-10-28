Aktuelle Seite: Home > Politik > 14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik auf Drogenboote
14 Tote bei drei US-Angriffen im Pazifik auf Drogenboote

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 15:28 Uhr
US-Militär attackierte bereits des Öfteren Drogenboote (Archivbild)
APA/APA/US Secretary of Defense Pete Hegseth's X Account/HANDOUT
Von: APA/dpa

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben im östlichen Pazifik weitere tödliche Angriffe auf Boote durchgeführt, die Drogen transportiert haben sollen. Insgesamt habe es am Montag drei Attacken auf vier Boote gegeben, bei denen 14 Menschen getötet worden seien, erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth auf der Plattform X. Eine Person habe überlebt.

Nach seinen Angaben koordinierten mexikanische Behörden die Rettungsmaßnahmen, nachdem die für die Region zuständige Kommandozentrale des US-Militärs (Southcom) sie eingeleitet hatte. Hegseth sprach – wie schon bei früheren Angriffen dieser Art – von getöteten “Terroristen”. Er gab außerdem an, die Attacken hätten in internationalen Gewässern stattgefunden.

Neue Eskalationsstufe

Der Kampf der US-Regierung gegen Drogenkartelle aus Lateinamerika hatte jüngst eine neue Eskalationsstufe erreicht. Hegseth entsandte vor ein paar Tagen das größte Kriegsschiff der Welt – den Flugzeugträger “USS Gerald R. Ford” – nach Lateinamerika. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem an, künftig auch an Land hart gegen Rauschgiftschmuggler vorgehen zu wollen.

Das US-Militär greift seit Wochen immer wieder angeblich mit Drogen beladene Boote in der Karibik und im Pazifik an. Dutzende Menschen sollen dabei bereits getötet worden sein. Das Vorgehen zog viel Kritik nach sich. UN-Menschenrechtsexperten sahen darin Verstöße gegen das Völkerrecht.

