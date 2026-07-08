Gemeinschaftshaus Naturns eröffnet: Mehr Dienste näher bei Menschen

Von: mk

Naturns – Auch in Naturns ist jetzt eine noch umfangreichere wohnortnahe Versorgung im Gesundheitsbereich verwirklicht: Am 8. Juli wurde das neue Gemeinschaftshaus in der Gustav-Flora-Straße 8 offiziell eröffnet. Bereits seit Anfang Juni arbeiten dort Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger sowie anderes Gesundheitspersonal und Fachkräfte des Sozialwesens unter einem Dach eng zusammen, wie Gesundheits-Landesrat Hubert Messner im Rahmen der Eröffnungsfeier erklärte.

“Auch dieses Gemeinschaftshaus wird eine Antwort auf den demografischen Wandel geben, die wohnortnahe Versorgung stärken und den Druck auf die Notaufnahmen lindern”, betonte Messner, der in den vergangenen Monaten, stellvertretend für die einzelnen Gesundheitsbezirke, bereits die Gemeinschaftshäuser in Bozen “Loew Cadonna”, in Leifers und Brixen besuchen und vorstellen konnte. Im Herbst wird mit der Eröffnung des Gemeinschaftshauses Bruneck auch der Gesundheitsbezirk Pustertal offiziell folgen.

Die neue Einrichtung in Naturns habe ebenfalls das Potential, Versorgung und Nachsorge zu verbessern sowie dafür zu sorgen, dass Patientinnen und Patienten am richtigen Ort betreut werden – bei kleinen Dringlichkeiten im Gemeinschaftshaus und bei Notfällen in der Notaufnahme, erklärte Messner.

Der seit vielen Jahren bestehende Gesundheits- und Sozialsprengel in der Gustav-Flora-Straße 8 wurde für die Verwirklichung des Projekts umgebaut und erweitert. Die wesentliche Neuerung im Gemeinschaftshaus ist nun das Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten (AKD). Dorthin können sich Bürgerinnen und Bürger aus Naturns und den umliegenden Ortschafen wenden, um kleine Verletzungen, sowie nicht lebensbedrohliche Beschwerden wie Fieber oder Schmerzen abklären zu lassen. “Das Ambulatorium ist immer dann Anlaufstelle, wenn Hausarzt oder Hausärztin nicht im Dienst oder nicht erreichbar sind und kein Notfall vorliegt”, brachte es Landesrat Messner auf den Punkt.

Vor dem Aufsuchen des Ambulatoriums, das sich im Untergeschoss des Gemeinschaftshauses befindet, ist eine telefonische Anmeldung ratsam, und zwar unter der Rufnummer 0473 671730. Das Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten ist von Montag bis Samstag von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.

Christian Kofler, der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebs, zeigte sich anlässlich der Eröffnungsfeier überzeugt, dass Gemeinschaftshäuser in Zukunft wichtiger denn je sein werden. “Die neu gestaltete Einrichtung soll sich auch weiterhin bei der Begleitung chronischer Erkrankungen und bei der Prävention sowie jetzt auch als Bezugspunkt für kleine Dringlichkeiten bewähren.”

Janah Maria Andreis, die Direktorin des Gesundheitsbezirks Meran, hat das Projekt in Naturns von Beginn an begleitet und bezeichnete die nun erfolgte Eröffnung als ersten Schritt auf einem gemeinsamen Weg. “Das bestehende Angebot wird gesteigert und sukzessive erweitert werden”, kündigte sie an.

Wie bisher werden im Gemeinschaftshaus Naturns weiterhin all jene Dienste angeboten, die bereits im Sprengel verfügbar waren. Dazu zählen unter anderem der Krankenpflege- und Hauskrankenpflegedienst, fachärztliche Ambulatorien, der Dienst für Betreuungskontinuität, der Blutentnahmedienst, Beratungsangebote sowie Verwaltungs- und Sozialdienste. Nähere Informationen zu Kontakt und Öffnungszeiten sind auf der Homepage des Gemeinschaftshauses auf der Webseite des Südtiroler Sanitätsbetriebs abrufbar.

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier, an der auch der Vizebürgermeister der Marktgemeinde Naturns, Michael Ganthaler, teilnahm, führten der geschäftsführende Primar des Dienstes für Basismedizin im Gesundheitsbezirk Meran, Ernst Oberschartner, die Direktorin des Amtes für Verwaltungsaufgaben des Sprengels Meran, Barbara Caggegi, die stellvertretende Pflegekoordinatorin Edeltraud Grüner, Pflegedienstleiterin Nadia Cervo und der Direktor der Sozialdienste der Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt, Florian Prinoth, durch das Haus.