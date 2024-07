30 Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Von: APA/Reuters

Bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Vertretern der dortigen Gesundheitsbehörde mindestens 30 Palästinenser getötet worden. Unter den Todesopfern seien auch ein Journalist, seine Frau und zwei Kinder, die bei einem Angriff auf ihr Haus im nördlichen Gazastreifen ums Leben gekommen seien, teilte ein Arzt mit. Die israelischen Streitkräfte bombardierten den Angaben zufolge am Samstag mehrere Gebiete.

Zudem seien sie in der seit Wochen umkämpften Stadt Rafah im Süden mit Panzern weiter vorgerückt. In Al-Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens wurden bei einem Luftangriff auf ein mehrstöckiges Gebäude mehrere Menschen verwundet, darunter zwei örtliche Journalisten, wie Rettungskräfte mitteilten.

Aus Rafah berichteten Einwohner von heftigen Kämpfen zwischen israelischen Soldaten und Hamas-Extremisten. Die israelische Armee teilte mit, dass sie ihre Einsätze gegen Kämpfer der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation in Rafah fortsetze und auch im Zentrum des Gazastreifens Stellungen der Hamas attackiert habe. Dabei bekräftigte die Armee ihren Vorwurf, dass die Hamas humanitäre und zivile Strukturen für militärische Zwecke missbrauche. In Rafah will Israel die letzten großen Kampfverbände der Hamas zerschlagen.