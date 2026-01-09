33 Jahre Generation 60+ in der Südtiroler Volkspartei

Von: luk

Bozen – Morgen, am 10. Jänner, feiert die Generation 60+ der Südtiroler Volkspartei ihr 33-jähriges Bestehen. Die Generation 60 + wurde auf Initiative und dank des großen Engagements der Gründerin Gretl Wörndle im Jahr 1993 ins Leben gerufen und ist seither eine unverzichtbare Kraft innerhalb der SVP. Eine Organisation, die Erfahrung, Verantwortung und gelebte Solidarität vereint.

Anlässlich des Jubiläums betont der Vorsitzende der Generation 60+, Otto von Dellemann: „Mit Dankbarkeit, berechtigtem Stolz und großer Zuversicht feiern wir den 33. Geburtstag der Generation 60+. Eine starke Generation 60+ ist gut für die Südtiroler Volkspartei – und eine starke Volkspartei ist gut für Südtirol.“

Gleichzeitig mahnt er zur Wachsamkeit: „Wir als Generation 60+ müssen und sollen unsere Rechte entschlossen verteidigen. Wir dürfen nicht nachgeben. Unser Ziel ist klar: das Wohlergehen und die soziale Sicherheit der älteren Generation nachhaltig zu sichern.“

Die Generation 60+ stehe für Menschen, die Südtirol mit aufgebaut, geprägt und durch herausfordernde Zeiten getragen haben. “Ihr Einsatz, ihre Lebensleistung und ihr langjähriges Engagement bilden ein starkes Fundament für den gesellschaftlichen Zusammenhalt unseres Landes. Dafür gebührt ihnen Dank, Anerkennung und großer Respekt”, heißt es weiter.

Dieses Jubiläum sei nicht nur Anlass, auf das Erreichte stolz zurückzublicken, sondern auch ein klarer Auftrag, mit Mut und Entschlossenheit nach vorne zu schauen. “Denn die Herausforderungen bleiben groß.” Gemeinsam mit der Mutterpartei SVP werde sich die Generation 60+ im Jahr 2026 weiterhin mit ganzer Kraft für die Einsetzung einer Seniorenanwaltschaft stark machen und darauf hinarbeiten. Ziel sei es, den Anliegen der älteren Generation mehr Gewicht zu verleihen und ihre Rechte durch eine starke, kompetente Anlaufstelle nachhaltig abzusichern.

“Ein weiterer zentraler Schwerpunkt wird das Thema Renten sein. Viele Pensionen sind zu niedrig, sie halten der Teuerung nicht stand und stellen für zahlreiche ältere Menschen ein reales Armutsrisiko dar. Diese Situation ist nicht hinnehmbar und verlangt nach klaren und entschlossenen politischen Antworten. Die Generation 60+ der Südtiroler Volkspartei wird sich auch weiterhin mit Nachdruck für faire, gerechte und sichere Lebensbedingungen im Alter einsetzen und die Interessen der älteren Generation in allen Lebenslagen vertreten – mit Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen. Der bisherige Erfolg ist dabei zugleich Verpflichtung und Auftrag für die Zukunft”, so von Dellemann.