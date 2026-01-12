Aktuelle Seite: Home > Politik > 35.000 Haushalte um Odessa ohne Strom
35.000 Haushalte um Odessa ohne Strom

35.000 Haushalte um Odessa ohne Strom

Montag, 12. Januar 2026 | 11:28 Uhr
Südukrainische Stadt von Raketen getroffen
APA/APA/AFP/OLEKSANDR GIMANOV
Von: APA/dpa

Für 35.000 Haushalte im südukrainischen Gebiet Odessa ist nach einem russischen Drohnenangriff der Strom ausgefallen. Das teilte der Stromversorger DTEK mit und sprach von einem schweren Schaden. “Die Wiederherstellung der Versorgung braucht Zeit”, hieß es in der Mitteilung. In der Hafenstadt Odessa traf der Angriff ein Objekt der Infrastruktur und ein Wohnhaus, wie Bürgermeister Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte. Zwei Menschen seien verletzt worden.

Wegen der schweren Luftangriffe der vergangenen Tage gibt es in der Hauptstadt Kiew, in Dnipro, Odessa und anderen Städten der Ukraine so gut wie keinen Strom. Deshalb fallen auch Heizung und Wasser aus. Zugleich herrscht strenger Frost von Nachttemperaturen bis minus 18 Grad. Die Lage ist für Millionen Menschen äußerst angespannt.

Die ukrainische Luftwaffe fing in der Nacht nach eigenen Angaben 135 von 156 angreifenden russischen Drohnen ab. Es war damit ein im Vergleich der vergangenen Wochen kleiner Angriff. Trotzdem gab es Einschläge an 18 Stellen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
