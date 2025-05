407 pensionierte Landesbeamtinnen und -beamte werden gefeiert

Von: mk

Bozen – 407 Bedienstete der Landesverwaltung sind zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2024 in Pension gegangen: 264 Frauen und 143 Männer, darunter 18 Führungskräfte. Die in den Ruhestand getretenen ehemaligen Angestellten wurden im Rahmen von vier Feierstunden am 28. und 29. Mai im Innenhof des Palais Widmann in Bozen von Landeshauptmann Arno Kompatscher, Personallandesrätin Magdalena Amhof und Generaldirektor Alexander Steiner begrüßt.

In seiner Rede hob Kompatscher die Professionalität hervor, die die mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vergangenen Jahren gezeigt hätten. “Sie haben sich mit Kompetenz und Engagement für die Landesverwaltung eingesetzt und dabei wichtige Ergebnisse für das Land und die Bevölkerung Südtirols erzielt. Ich hoffe, dass Sie Ihr Engagement auch in neuen Bereichen, wie dem Vereinswesen oder der Freiwilligenarbeit, fortsetzen können”, erklärte der Landeshauptmann.

44 Pensionisten haben mehr als 40 Jahre für die Landesverwaltung gearbeitet. Davon haben elf Mitarbeitende 42 Dienstjahre und drei Mitarbeitende 43 Dienstjahre erreicht. 74 Pensionisten sind in den Jahren 1957 bis 1959 geboren, 299 in den Jahren 1960 bis 1965 und 34 nach dem 1. Jänner 1966.

Landesrätin Amhof brachte bei der Verabschiedungs- und Dankesfeier große Wertschätzung für die geleistete Arbeit der Pensionistinnen und Pensionisten zum Ausdruck. “Die Landesbediensteten sind unsere Stärke, die Stärke der Landesverwaltung, ein Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger. Sie haben aktiv zur Entwicklung und zum Wohlstand Südtirols beigetragen”, betonte Amhof.

Bei der Dankesfeier, die vom Landesamt für Personalentwicklung organisiert und von Direktor Günter Sölva moderiert wurde, erhielten die Mitarbeitenden eine Urkunde, eine goldene Anstecknadel mit dem Wappen der Autonomen Provinz Bozen und eine Jahreskarte für den freien Eintritt in die Landesmuseen und in die Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch klassische Musikstücke, die von Schülerinnen und Schülern der Musikschulen des Landes vorgetragen wurden.

Abschließend nutzte Generaldirektor Alexander Steiner die Gelegenheit, um sich bei den Mitarbeitenden zu bedanken, die sich im Laufe der Jahre mit viel Energie und Leidenschaft für die Landesverwaltung und die Gesellschaft in Südtirol eingesetzt haben: “Dies ist ein emotionaler Moment, ich möchte jedem und jeder Einzelnen danken, der beziehungsweise die sich im Laufe der Jahre immer für das Gemeinwohl eingesetzt hat.”