Aktuelle Seite: Home > Politik > 90 Prozent der Gemeinden hat einen Gefahrenzonenplan
Landesregierung genehmigt Gefahrenzonenplan St. Leonhard in Passeier

90 Prozent der Gemeinden hat einen Gefahrenzonenplan

Freitag, 09. Januar 2026 | 12:07 Uhr
Gefahrenzonenplan_STATUS_2026_01_09_DE
Landesamt für Landschafts- und Gemeindeplanung
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die Südtiroler Gemeinden arbeiten weiter an der Erstellung der Gefahrenzonenpläne: Am 9. Jänner hat die Landesregierung den Gefahrenzonenplan (GZP) der Gemeinde St. Leonhard in Passeier genehmigt. Damit verfügen nun 105 der insgesamt 116 Südtiroler Gemeinden über einen gültigen Gefahrenzonenplan – das sind 90 Prozent.

„Ein gültiger Gefahrenzonenplan ist ein wichtiges Instrument für die Raumplanung und die Voraussetzung, um die Siedlungsentwicklung einer Gemeinde über einen längeren Zeitraum sicher und korrekt planen zu können”, betont der Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz und Raumentwicklung Peter Brunner. „Er fördert den achtsamen Umgang mit Raum und Boden und die Sensibilisierung der Bürger für Naturgefahren.“

Die Erstellung des Gefahrenzonenplans erfolgt in mehreren Phasen, die mit der Genehmigung des Plans durch den Gemeinderat und im Anschluss durch die Landesregierung enden. Wie die Direktorin des Landesamtes für Landschafts- und Gemeindeplanung Carlotta Polo präzisiert, befinden sich die Gefahrenzonenpläne der elf noch ausständigen Gemeinden in der Prüfungs- oder Genehmigungsphase: In sechs Gemeinden läuft die fachliche Prüfung der Gefahrenzonenpläne durch die Ämter, während die Gefahrenzonenpläne von fünf Gemeinden in der Genehmigungsphase sind.

Der Gefahrenzonenplan von St. Leonhard in Passeier wurde vom Gemeinderat im Dezember genehmigt. Die Landesregierung hat das positive Gutachten der Dienststellenkonferenz geteilt und den Gefahrenzonenplan nun wie vom Gemeinderat beantragt genehmigt.

Alle Informationen zum Gefahrenzonenplan sind auf den Landeswebseiten im Portal Naturgefahren zu finden. Dort findet sich auch ein von der Agentur für Bevölkerungsschutz erstellter, kompakter Info-Flyer mit den wichtigsten Informationen zum Gefahrenzonenplan auf einen Blick.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Kommentare
41
Tochter des Landeshauptmanns modelt für Valentino
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
Kommentare
32
Im Spiel Bozen-Salzburg flogen die Fäuste
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Kommentare
29
DAZN-Moderatorin Diletta Leotta schwärmt von den Dolomiten
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Kommentare
29
Brand in Crans-Montana: “Schock” über mangelnde Kontrollen
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Kommentare
22
Winterspiele Mailand Cortina: Zufahrtsbeschränkungen in Antholz
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 