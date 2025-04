Abbau von architektonischen Barrieren in Naturns

Von: mk

Naturns – Die Etschpromenade in Naturns ist einer der beliebtesten innerörtlichen Spazierwege. Nun wurde die Zugänglichkeit mit zwei neuen Rampen für Menschen mit Beeinträchtigung deutlich verbessert.

„Wir geben uns sehr Mühen immer wieder Barrieren abzubauen und so den öffentlichen Raum für alle bestmöglich nutzbar und inklusiv zu machen“, hebt Bürgermeister Christanell hervor. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die finanziellen Mittel für die Adaption von zwei Zugänge an der beliebten Etschpromenade zur Verfügung gestellt. Pünktlich zum Frühlingsbeginn sind diese nun fertiggestellt worden. Die Investition in die Barrierefreiheit hat insgesamt knapp 40.000 Euro gekostet.

„Wir sind ein Dorf der kurzen Wege. Durch die zwei neuen Rampen fördern wir das Zufußgehen, da nun Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch Eltern mit Kinderwägen viel leichter aus den Wohnzonen Gerberweg, Simon Ybertracherstraße und August Kleebergstraße auf die Promenade gelangen und so ein kleiner Rundweg erschlossen wird“, freut sich Gemeindereferentin Barbara Pratzner.

In den kommenden Wochen wird dann noch die komplette Beleuchtung am Etschdamm ausgetauscht und auf energiesparende LED-Technik umgestellt. Diese wird sowohl den Fuß- als auch den Radweg ausleuchten und somit die rund einen Kilometer lange Verbindung zwischen der Winter- und der Tschirlanderbrücke weiter aufwerten. „Im Laufe des Sommers erfolgt durch die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt auch noch die Verbreiterung des übergemeindlichen Radweges, sowie der Austausch der Zäune“, kündigt Gemeindereferent Florian Gruber an.