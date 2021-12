Abgeordnete treffen Schulgewerkschaften

Bozen – Heute hat ein Treffen der Grünen Fraktion im Landtag, dem Team-K und M5S mit Vertretern der Schulgewerkschaften stattgefunden. Die Gewerkschaftsvertreter erklärten den Abgeordneten, warum sie die Lehrerinnen und Lehrer der Grund-, Mittel- und Oberschulen zum Streik aufgerufen haben.

Die Gewerkschaften zeigten sich von der Landesregierung schwer enttäuscht, weil diese die Kollektivvertragsverhandlungen hinausziehe. Es gehe um die Angleichung der Gehälter der Staatslehrerinnen und -lehrer an die Gehälter der Lehrpersonen, die beim Land angestellt sind. Die Hinhaltetaktik der Landesregierung fache den Unmut in der Lehrerschaft weiterhin an.

„Die Lehrerinnen und Lehrer haben vor allem in den vergangenen zwei Jahren besonders viel geleistet. Dies gilt es sowohl mit höheren Gehältern als auch mit gesellschaftlicher Anerkennung zu würdigen“, sagt Hanspeter Staffler, der für die Grüne Fraktion am Treffen teilnahm.