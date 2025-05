Abkommen mit Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen erneuert

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat gestern auf Vorschlag des Landesrates für Hochbau, Kataster und Grundbuch, Christian Bianchi, beschlossen, die Vereinbarung zwischen dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV) in Wien und dem Land Südtirol zu erneuern. Mit dieser werden die Bedingungen für die gegenseitige Lieferung von Messdaten einiger GPS-Referenzstationen geregelt.

Seit 2007 arbeitet der Kataster- und Grundbuchdienst der Landesverwaltung mit dem BEV zusammen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht der Austausch von Daten einiger Referenzstationen für GPS-Vermessungsinstrumente. Vermesser und Ingenieure benötigen die Signale dieser Stationen, um millimetergenaue Messergebnisse zu erhalten. Die exakte Positionierung ist für das moderne Ingenieurwesen, bei Bauprojekten, bei der Festlegung von Grenzen und sogar für den Betrieb von Landmaschinen und die Präparierung von Pisten in Skigebieten, von großer Bedeutung.

“Kataster und Grundbuch haben in Südtirol und Österreich eine lange gemeinsame Geschichte”, erklärt Landesrat Bianchi. “Bereits vor 200 Jahren, während der Habsburger Monarchie, wurde ein System entwickelt, das noch heute in Gebrauch ist. Die Prinzipien sind dieselben geblieben, aber die Technik hat in den vergangenen zwei Jahrhunderten außerordentliche Fortschritte gemacht, von den ersten Vermessungen mit einfachen Instrumenten bis hin zu den heutigen Satellitengeräten. Wir wollen die Qualität, die wir erreicht haben, erhalten und weiter verbessern”, betont Bianchi.

Die Zusammenarbeit mit Österreich betrifft den Informationsaustausch zur Weiterentwicklung des Systems und konkret auch die gegenseitige Bereitstellung von Daten für Vermessungsarbeiten entlang der Landesgrenzen. Je mehr Referenzstationen zur Verfügung stehen, desto genauer und effektiver können die Vermessungen sein.