Abkommen zur Feuerpause in Gaza vereinbart

Von: APA/Reuters/dpa

Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung zu den “Geiseln in Nahost” bekannt. “Sie werden bald freigelassen werden”, teilte er am Mittwoch mit. Israel und die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas haben nach Angaben des Mediums Axios am Mittwoch eine Vereinbarung für eine Feuerpause im Gaza-Konflikt erzielt. Axios berief sich auf US-Kreise.

Die Hamas im Gazastreifen hat nach Angaben aus Kreisen der Islamistenorganisation schriftlich einem Abkommen zugestimmt, dass eine Waffenruhe und die Freilassung weiterer Geiseln im Gegenzug für palästinensische Häftlinge vorsieht. Die Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas sieht einem Insider zufolge eine anfängliche sechswöchige Waffenruhe vor. Zudem sollen Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen, sagt der mit den Verhandlungen vertraute Insider der Nachrichtenagentur Reuters.