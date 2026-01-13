Abschied von Roland Riz im Landhaus

Von: luk

Bozen – Das Land Südtirol trauert um den am 12. Jänner verschiedenen ehemaligen Südtiroler Parlamentarier, Mitglied mehrerer Autonomie-Kommissionen und Wegbereiter der Südtirol-Autonomie, Roland Riz. Wer Roland Riz auch in schriftlicher Form die letzte Ehre erweisen möchte, kann sich in ein Kondolenzbuch des Landes Südtirol eintragen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher nahm am 13. Jänner im Beisein der Landesregierung die erste Eintragung in das Kondolenzbuch vor und würdigt die politische Lebensleistung des engagierten Juristen. Riz sei “einer der wichtigsten Mitgestalter der Südtirol-Autonomie gewesen, der mutig und klug für Südtirol und seine Anliegen gekämpft hat. Durch seine außerordentliche Fachkompetenz genoss Roland Riz auch über Südtirol hinaus, in Rom und international, großes Ansehen. Vor allem sein Sinn für das Machbare machte Riz zu einem prägenden Gestalter unserer Autonomie.”

Das Kondolenzbuch für Roland Riz liegt in Absprache mit der Familie des Verstorbenen seit Dienstagmittag im Spiegelsaal im Landhaus 1 in Bozen auf. Wer den Verstorbenen mit einer Eintragung würdigen möchte, kann dies bis Freitag, 16. Jänner, an Wochentagen jeweils von 8.00 bis 18.00 Uhr tun, am Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr. Am Tag des Abschiedsgottesdienstes liegt das Kondolenzbuch im Dom von Bozen auf.

Im Anschluss wird das Buch im Namen der Landesregierung an die Familie des Verstorbenen übergeben.