Acht Tote bei russischen Angriffen in Ukraine

Von: APA/AFP/dpa/Reuters

Bei russischen Angriffen auf mehrere Regionen in der Ukraine sind den ukrainischen Behörden zufolge am Donnerstag acht Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. In der östlichen Region Donezk gab es in der Früh eine Angriffsserie, bei der vier Menschen getötet wurden, wie die regionale Staatsanwaltschaft mitteilte. Zudem seien mehrere Wohnhäuser, Garagen, ein Ladengeschäft und eine Stromleitung beschädigt worden.

In der Stadt Poltawa in der gleichnamigen Region im Norden der Ukraine wurde ein Rekrutierungszentrum der Armee getroffen, wie das Militär mitteilte. Dabei seien zwei Menschen getötet und 47 weitere verletzt worden, erklärten Rettungskräfte und Polizei.

Im südukrainischen Odessa wurden beim Angriff einer Iskander-Rakete auf eine Anlegestelle am Hafen zwei Menschen getötet, wie der ukrainische Vize-Regierungschef Oleksij Kuleba im Onlinedienst Telegram mitteilte. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden.

Die ukrainische Luftwaffe fing in der Nacht auf Donnerstag nach eigenen Angaben 40 von 52 russischen Drohnen ab. Das russische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits, in der Nacht 69 ukrainische Drohnen zerstört zu haben, die meisten davon in der an die Ukraine grenzenden Region Belgorod.

Trümmer ukrainischer Drohne stürzen auf Haus

In der russischen Region Lipezk, etwa 400 Kilometer südwestlich von Moskau, seien die Trümmer einer ukrainischen Drohne auf ein Haus gestürzt und hätten eine Frau getötet, erklärte der Gouverneur der Region, Igor Artamonow, im Onlinedienst Telegram. In der Stadt Jelez in Lipezk sei zudem ein Wohnhaus von einer Drohne getroffen worden. Die Bewohner seien evakuiert worden. Verletzt wurde demnach niemand.

In einem Unternehmen in Jelez sei nach einem ukrainischen Drohnenangriff ein Brand ausgebrochen, erklärte Artamonow weiter. Ein ukrainischer Regierungssprecher bestätigte den Angriff. An dem Standort würden Batterien für Lenkungssysteme für Raketen produziert, vor allem für Iskander-Raketen und Marschflugkörper.