Alle Infos zum neuen Mobilitätszentrum

Infoday in der Gemeinde Meran kommt gut an

Von: mk

Meran – Großes Interesse haben die Meranerinnen und Meraner am heutigen Freitag beim sogenannten Infoday über das Meraner Mobilitätszentrum gezeigt. Das Mobilitätszentrum soll am heutigen Bahnhofsgelände entstehen und künftig alle öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Bahn) sowie die Fahrrad- und Fußmobilität miteinander verbinden.

„Die baulichen Maßnahmen sind die Voraussetzung dafür, die Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen und die öffentliche Mobilität attraktiv zu gestalten. Nach dem Vorbild der Mobilitätszentren in Bruneck und Brixen soll nun auch Meran eine moderne und intermodale Drehscheibe für die öffentliche Mobilität bekommen“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.

Das neue Mobilitätsprojekt im Überblick

Es ist geplant, alle Ankunfts- und Abfahrtspunkte der Verkehrsmittel im nördlichen Bereich des heutigen Bahnhofgeländes zu bündeln. Dies erleichtert den Fahrgästen die Orientierung und das Umsteigen zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln. Gleichzeitig soll das Straßennetz in diesem Stadtviertel neu gestaltet werden, wobei auf eine getrennte Führung des Individualverkehrs und des öffentlichen Verkehrs geachtet wird. Das neue Mobilitätszentrum und die Parkplätze können unterirdisch erreicht werden.

Auch an die Radfahrer wird gedacht: so soll das Radwegnetz direkt an das neue Mobilitätzentrum angebunden werden. Außerdem sind rund 1000, zum Großteil überdachte, Fahrradabstellplätze mit einem direkten Zugang zu den Bahn- und Bussteigen geplant.

Ergänzt werden diese Pläne durch einen 150 Meter langen, überdachten Bussteig. Nicht zuletzt sollen künftig rund 350 neue ober- und unterirdische Parkplätze zur Verfügung stehen, die über die Nordwestumfahrung erreichbar und mit dem Südtirol Pass zugänglich sein werden.

Kiss-and-ride-Parkplätze und Taxistellplätze sollen das neue Meraner Mobilitätszentrum komplett machen. „Bei der Planung und Verwirklichung der beiden Mobilitätszentren Brixen und Bruneck sowie des Busbahnhofes Bozen haben wir gute Erfahrungen sammeln können, die uns jetzt bei der Planung in Meran zugutekommen“, sagt Joachim Dejaco, Generaldirektor der STA (Südtiroler Transportstrukturen AG).

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 28 Millionen Euro, die aus Mitteln des Landes und des Staates gedeckt werden. Die benötigten Flächen stellen das Land und teilweise die Gemeinde Meran zur Verfügung.

Mit der Planung und Realisierung des Projektes, die im Jahr 2025 beginnen soll, wurde die STA beauftragt.