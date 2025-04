Allianz gegen Armut geschmiedet

Von: mk

Bozen – Auf Antrag des Team-K-Abgeordneten Franz Ploner hat der Südtiroler Landtag heute einstimmig das Landtagspräsidium und die Landesregierung verpflichtet, das Manifest “Alle gegen Armut in Südtirol” mitzuunterzeichnen und im Zweijahresrhythmus eine Anhörung des Armutsnetzwerkes im Landtag durchzuführen und die Prinzipien des Manifestes in die verwaltungs- und gesetzgeberische Tätigkeiten zu berücksichtigen. “Die heutige Entscheidung des Südtiroler Landtages ist ein starkes Zeichen dafür, soziale Sicherheit als Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie zu würdigen”, freut sich Franz Ploner.

Der Antrag wurde in Abstimmung mit dem Dachverband für Soziales und Gesundheit DSG eingebracht, der im Oktober 2024 das Manifest vorgestellt. “Armutsprävention und Armutsbekämpfung ist eine Querschnittsaufgabe, weil Armut viele Ursachen und viele Auswirkungen hat. Soziale Ungleichheit stellt eine ernsthafte Gefahr für die demokratische Ordnung und den sozialen Frieden dar. Die Politik gehört unweigerlich federführend mit in das Boot der Armutsbekämfung in unserem Land, um die im Manifest genannten Maßnahmen tatkräftig mitzuunterstützen: umfassende Prävention, Bildung für alle, Beratung und Unterstützung, leistbares Wohnen und würdevolle Löhne”, sagt Franz Ploner. Der letzten Umfrage des ASTAT zufolge weisen in Südtirol von 224.000 Haushalten 28.000 einen Einkommensmangel auf, ca.11.000 einen Teilhabemangel und 10.000 Haushalte eine manifeste Armut. Tendenz steigend.

“Armutsgefährdet sind so wie europaweit auch in Südtirol Erwerbsarbeitslose, aber auch Working Poor, also Erwerbstätige mit einem Bruttostundenlohn unter neun Euro, Alleinerziehende, Mehrkinderhaushalte, Mieter, Pensionisten und Ausländer. Ein ständiges und koordiniertes Armutsnetzwerk, wie es der Dachverband für Soziales und Gesundheit gemeinsam mit Südtiroler Wirtschaftsverbänden angedacht hat, soll, interdisziplinär zusammengesetzt und mit dem nötigen Budget ausgestattet, ein Forum der Vernetzung aller gesellschaftlich relevanten Kräfte im Land sein, das Entwicklungen verfolgt, Handlungsanforderungen artikuliert und politisches Handeln bewirkt. Denn: Im reichen Land Südtirol schämen sich viele Menschen, ihre Armut zu zeigen oder Hilfe zu suchen. Unser Ziel mit einem Acht-Milliarden-Haushalt muss es sein, alle Menschen in Südtirol mitzunehmen und niemanden zurückzulassen”, so Franz Ploner vom Team K.