„Am Samstag oder Sonntag zur EU-Wahl gehen“

Seis am Schlern – „Wir haben auf einen fairen, sachlichen Wahlkampf gesetzt – mit vielen guten Argumenten und unmittelbarem Kontakt zur Bevölkerung“, betont SVP-Obmann Dieter Steger. So beschloss die Südtiroler Volkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Herbert Dorfmann diesen auch heute bei einer Ortsversammlung in Seis am Schlern – mit dem neuerlichen Aufruf, am Samstag oder Sonntag zur EU-Wahl zu gehen.

„In vielen Einzelgesprächen haben wir uns in den vergangenen Wochen bemüht, die enorme Wichtigkeit dieser EU-Wahl zu unterstreichen“, sagt Dieter Steger. Ein starkes Europa, das von besonnenen, ausgleichenden Kräften geführt wird, sei notwendig wie noch nie: „Eben deshalb ist es wichtig, am Samstag oder Sonntag ganz bewusst seine Stimme abzugeben. Nicht-Wähler sprechen sich gegen Europa aus.“

„Wir haben den Menschen jüngst auch immer wieder nahe gebraucht, weshalb eine erfahrene und kompetente Südtiroler Vertretung in Brüssel und Straßburg so wichtig ist“, erklärt Dieter Steger. „Herbert Dorfmann hat sich dort in den vergangenen 15 Jahren unermüdlich für unser Land eingesetzt – und er wird dies auch in der nächsten Amtsperiode des Europäischen Parlaments mit ebendiesem Einsatz tun.“