Angehende Diplomaten in Südtirol zu Gast

Bozen – Nach einem dreitägigen Besuch in Südtirol sind heute im Palais Widmann 16 Jungdiplomaten und -diplomatinnen aus dem österreichischen Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) in Wien empfangen worden. Landeshauptmann Arno Kompatscher begrüßte die künftigen Diplomaten und Diplomatinnen im Sitzungssaal der Landesregierung. Auch der italienische Botschafter Martiner Eichtinger nahm an dem Gespräch teil.

“Südtirol hat Österreich viel zu verdanken, denn der Einsatz in der Südtirolfrage war alles andere als selbstverständlich. In diesem Bewusstsein ist es für Südtirol stets eine Freude und Ehre, österreichische Jungdiplomatinnen und Jungdiplomaten empfangen zu dürfen – auch, um die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit weiter zu stärken“, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Bereits am Vortag hatte die österreichische Delegation Europa-Landesrätin Magdalena Amhof getroffen. Amhof sprach mit den Gästen über den Stellenwert von Europa in Südtirol: “Europa als Friedensprojekt hat die Überwindung von Grenzen ermöglicht, deren Errichtung gerade hier in Südtirol sehr schmerzhaft war. Daher hat die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der verschiedenen europäischen Förderprogramme für uns einen ganz besonderen Wert.”

Vor dem Austausch mit Landesrätin Amhof trafen die Jungdiplomaten und -diplomatinnen im Waaghaus Christoph von Ach, den Generalsekretär der Euregio. Anschließend besuchten sie den Südtiroler Landtag. Helen Seehauser, der Direktorin des Amtes für Zeremoniell, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Landtages, empfing sie dort. Die Jungdiplomaten und -diplomatinnen besichtigten auch die Eurac, wo die Delegation von Marc Röggla, dem Leiter des Center for Autonomy Experience, informierte.

Vor dem Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher erkundeten die angehenden Diplomaten und Diplomatinnen den NOI-Techpark, wo sie Sepp Walder, der Head of Unit “Labs & Performance” durch das Gebäude führte.

Der Gesandte Karl Prummer begleitete die Wiener Delegation bei ihrem Südtirol-Besuch. Er ist Leiter der Abteilung für Südtirol und Südeuropa im BMEIA.

Die 16 jungen Anwärterinnen und Anwärter hatten im Herbst 2023 das Aufnahmeverfahren für den höheren auswärtigen Dienst erfolgreich abgeschlossen und sind zwischen Februar und November 2024 ins BMEIA eingetreten.