Angriffskrieg auf die Ukraine: Putin wiederholt seine Lügen

Moskau – Russlands Präsident Wladimir Putin verteidigt erneut die Entscheidung, seiner Armee den Befehl zum Einmarsch in die Ukraine gegeben zu haben.

So erklärte der Kreml-Despot vor Vertretern eines Beratergremiums, er habe keine andere Wahl gehabt, „denn wir wurden schon angegriffen“. Um seine These zu „beweisen“, führte Putin die Kämpfe im ostukrainischen Donbass-Gebiet an, das seit 2014 teilweise von moskautreuen Separatisten kontrolliert wurde, wie n-tv berichtet.

Dies seien “historisch unsere Gebiete” und dort würden Russen leben, erklärte Putin. Die Ukraine habe den Konflikt nicht diplomatisch lösen wollen und am Ende öffentlich das Minsker Abkommen abgelehnt, argumentiert Putin.

Gleichzeitig erhebt er den Vorwurf, dass einige vom Westen an die Ukraine gelieferten Waffen über illegalen Handel im Nahen Osten landen und auch an die radikal-islamischen Taliban verkauft würden.

In einem Bericht der Globalen Initiative gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität über den Ukraine-Krieg und den illegalen Waffenhandel stand im März, es gebe derzeit keinen wesentlichen Abfluss von Waffen aus dem Konfliktgebiet. Auch Kiew versichert, dass westliche Waffenlieferungen streng kontrolliert würden.