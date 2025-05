Anreize für Unternehmen in Nachhaltigkeit zu investieren

Von: Ivd

Bozen – Das Maßnahmenpaket, das von der Landesregierung in seinen Grundzügen gutgeheißen wurde, zielt darauf ab, die Nachhaltigkeit in Südtirols Unternehmen in den Bereichen ESG (environmental/Umwelt, social/Soziales und governance/Unternehmensführung) und technologische Transformation zu unterstützen. Unter anderem infolge des “European Green Deals” und der damit verbundenen Umgestaltung in Richtung einer nachhaltigeren Form des Wirtschaftens sieht sich die Südtiroler Wirtschaft vor besonderen Herausforderungen. Diese erfordern, auch im Sinne des Südtiroler Klimaplans 2040, ein entschlossenes Handeln und einen grundlegenden Wandel in der Wirtschaftsweise.

Um Unternehmen in ihrer Produktivität zu fördern, müssen Qualität, Automatisierung, Technologie und Digitalisierung gesteigert werden. Das Maßnahmenpaket soll die Südtiroler Unternehmen zu Investitionen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Technologie anregen. Geplant ist in diesem Zusammenhang unter anderem die Wiedereinrichtung des Rotationsfonds: “Dieser Punkt ist einer der Eckpfeiler der Koalitionsvereinbarung”, betont der Landesrat für Wirtschaftsentwicklung, Marco Galateo. Über den Rotationsfonds können Banken und Leasinginstitute Unternehmen mit Produktionsstätten in Südtirol zinsvergünstigte Finanzierungen gewähren. Geplant ist, dass bei Finanzierungen zwischen 50.000 und zwei Millionen Euro die Landesbeteiligung maximal 60 Prozent beträgt, bei größeren Finanzierungen (bis zu fünf Millionen Euro) reduziert sich der Anteil des Landes auf 40 bis 50 Prozent. Vorgesehen ist zudem die Vergabe von begünstigten Darlehen mittels Zinsbeiträgen.

Die leichte Zugänglichkeit soll dabei für Unternehmen jeder Größe gegeben sein. Nach einer Anfangsinvestition ermöglicht der Fonds Interventionen ohne besondere Belastung des Haushalts, indem der Rotationscharakter genutzt wird. Die Finanzierung des Rotationsfonds kann dadurch sichergestellt werden, indem die jährlichen Rückflüsse der in den Vorjahren gewährten Darlehen für seine Refinanzierung verwendet werden.